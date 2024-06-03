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桃捷綠線G07通風井、出入口恐影響美觀 市府解方曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線G07站規畫與鐵路地下化後的桃園車站共構。圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線G07站規畫與鐵路地下化後的桃園車站共構。圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運綠線G07站規畫與鐵路地下化後的桃園車站共構，但受到現行空間限制，出入口及通風豎井僅能規畫設置在廣場空間，恐影響美觀和行人出入動線。市府今與桃園市農會共同簽署合作意向書，未來捷運設施將移設至桃園市農會所有的建築基地（現遠東百貨）內，盼打造舒適的行人空間。

鐵路地下化後，桃園車站未來將匯集捷運綠線、棕線及台鐵等3條大眾運輸路網，形成桃園娛樂、商業中心，帶來眾多人流。但依據目前市府捷工局規畫，G07站的出入口及通風豎井將設在遠東百貨前廣場（該地為桃園市農會所有），市府評估恐影響美觀也影響行人出入動線，因此決定與桃園市農會洽談合作，將相關設施移至市農會建築基地內。

市長張善政表示，市農會建築基地有很大開發價值，將來勢必會重新開發，雙方合作無可限量，一方面站前廣場不會有通風井及出入口，二方面打通車站與大樓連通道，不僅讓行人出入更方便，也創造更多的商業空間，相信屆時市農會大樓與台鐵車站大樓，將成為桃園車站雙塔地標。

捷工局長劉慶豐表示，為改善G07站站前景觀通透性，捷運局已初步將通風井等設施優化，由側吹式改為上吹式，高度由11.45公尺降為6.5公尺，大幅降低量體高度減少壓迫感，接下來將規畫整合車站周邊開放空間，並規畫捷運開發區，將大樓與車站連通。

桃園市政府與桃園市農會簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書，由市長張善政（右）、市農會理事長李文政（左）代表簽署。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府與桃園市農會簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書，由市長張善政（右）、市農會理事長李文政（左）代表簽署。記者朱冠諭／攝影

捷運 桃園 農會

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