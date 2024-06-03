桃捷綠線G07通風井、出入口恐影響美觀 市府解方曝光

桃園捷運綠線G07站規畫與鐵路地下化後的桃園車站共構，但受到現行空間限制，出入口及通風豎井僅能規畫設置在廣場空間，恐影響美觀和行人出入動線。市府今與桃園市農會共同簽署合作意向書，未來捷運設施將移設至桃園市農會所有的建築基地（現遠東百貨）內，盼打造舒適的行人空間。

鐵路地下化後，桃園車站未來將匯集捷運綠線、棕線及台鐵等3條大眾運輸路網，形成桃園娛樂、商業中心，帶來眾多人流。但依據目前市府捷工局規畫，G07站的出入口及通風豎井將設在遠東百貨前廣場（該地為桃園市農會所有），市府評估恐影響美觀也影響行人出入動線，因此決定與桃園市農會洽談合作，將相關設施移至市農會建築基地內。

市長張善政表示，市農會建築基地有很大開發價值，將來勢必會重新開發，雙方合作無可限量，一方面站前廣場不會有通風井及出入口，二方面打通車站與大樓連通道，不僅讓行人出入更方便，也創造更多的商業空間，相信屆時市農會大樓與台鐵車站大樓，將成為桃園車站雙塔地標。