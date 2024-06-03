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麻將會館、棋牌社合法掩護非法？ 台南近5年賭博案增4成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇（右）今質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非法，暗藏賭博，且台南5年暴增376間休閒會館，賭博案件更提升41.2％，要求市府加強申請登記實質審查制度，落實源頭管理。記者萬于甄／翻攝
台南市議員蔡筱薇（右）今質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非法，暗藏賭博，且台南5年暴增376間休閒會館，賭博案件更提升41.2％，要求市府加強申請登記實質審查制度，落實源頭管理。記者萬于甄／翻攝

警政署統計，台南近5年來賭博案件變動率上升41.2%，市議員蔡筱薇今質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非法，暗藏賭博，且台南5年更暴增376間休閒會館，要求市府加強申請登記實質審查制度。對此，經發局表示，麻將館早已明定不得申請為公司行號，將檢討及研擬相關法規源頭管理。

蔡筱薇指出，時下以休閒活動場館業作為登記營業項目的休閒會館、麻將會館、棋牌社等，如雨後春筍般冒出，全市在2020年僅407間，今年則有多達783間，許多棋牌社、休閒會館就開設在學區、住宅區等，短短5年暴增376間，更讓賭博案上升41.2%。

蔡筱薇提到，雙北不准以麻將社、棋藝社申請商業登記，台北更納正俗專案列管，桃園擬納為治安顧慮行業聯合稽查，反觀台南申請休閒活動場館業流程相當簡單，只要備妥相關資料，經發局依法就會發放執照給業者，至於業者是否從事非法賭博行為，經發局管不到也不會管，導致基層員警抓也抓不完，要求市府從源頭管制執照發放，加強申請登記實地審查。

對此，經發局長林榮川回應，麻將館早已明定不得申請為公司行號，但目前暫時沒有實地審查等相關規定，後續會進行檢討並研擬相關法規，進一步達到源頭管理等目標。

警察局長廖宗山則說，如今網路賭博案件盛行，尤其像百家樂等容易被藏在營業生意場所中，台南自2020年起透過查緝賭博專案，結合清源專案3.0深入社區，掌握情資，後續會在重點節日及特定期間，規畫查緝專案，加強掃蕩職業賭場、網路簽賭案件。

台南 賭博 麻將

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