滅火器怎麼用、火災如何避難？ 竹縣消防教官到你家教學

新竹縣消防局今天表示，為提升大樓住戶消防意識，推動「119行動學堂到你家」活動，管委會若有宣導需求可提出申請，由消防教官到社區教導滅火器使用、避難逃生等知識。

新竹縣政府消防局今天發布新聞稿指出，竹縣部分地區大樓林立，集合住宅的消防安全設備需靠場所平時定期維護保養，以利災時能有效動作，降低生命財產損失。

根據消防法規，竹縣消防局表示，各類場所需辦理消防安全設備合格申報，建議各管理委員會委請專業消防設備公司檢修，若遇有缺失，盡速修繕，以利於申報期限前合格申報。

消防局指出，社區大樓管理委員會應加強社區內電氣設備及配電系統檢查，確保沒有老化、損壞或過載現象，也提醒住戶應定期檢查家中電線，避免在同一插座上同時連接多個大功率電器，防止電線過載。

為提升管委會及住戶消防意識，消防局表示，推動「119行動學堂到你家」活動，若社區大樓管委會有宣導需求，只要報名滿30人，即可提出申請，消防局將安排專業消防教官到社區授課，內容包括消防安全知識講解、滅火器使用方法、火災避難逃生等。

新竹市「晴空匯」5月26日發生火災，造成2名消防員殉職；新竹縣竹北市嘉豐七街1棟集合式住宅大樓日前發生火警，幸未有人員受傷。