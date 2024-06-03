國小校長「蓋牌」霸凌、性平事件？議員提案調查 鍾東錦：尊重

苗栗縣議員陳碧華今天議會質詢，大爆苗栗市文華國小校長林文星隻手遮天，主導霸凌、性平疑似事件調查「蓋牌」，並刁難老師請事假，提案成立專案小組調查，縣長鍾東錦表達尊重，縣府配合調查，林文星則喊冤，強調都依規定處理。

縣議會今總質詢，陳碧華另名議員廖英利持手卡，大爆文華國小老師，及頭份國小國樂團指導老師，近來出現退休或離職潮，陳碧華說，她接獲陳情，文華國小近來發生學生霸凌、性平疑似事件，校長說了算，主導甚至還可以蓋牌。

此外，老師要請假，尤其是事假，校長也說因有主管裁量權，要求提出證明刁難，例如陪家人手術，還要出具診斷證明嗎？因校長作風及職場霸凌，爆出老師退休及轉校潮，文華國小的代理老師比率，占全校老師28％，影響學生受教權。

陳碧華說，另外接到陳情，頭份國小國樂團外聘13名老師，今年2月以後，鐘點費就遲遲沒有動靜，影響老師的財務規畫甚至生計，也爆出集體請辭的狀況，她建議政風處調查頭份國小國樂團收支是否合理與合法。

林文星回應表示，有關霸凌及性平疑似事件，學校皆依教育部規定的校園霸凌防制準則、校園性別事件防治準則處理。並由任務小組決議，非校長一人能夠操控或主導會，至於教師請假事宜，首要考量的是學生受教的權益，若老師沒有在影響學生課務情形下請假，學校一定尊重老師請假的權利。

縣府教育處長葉芯慧答詢指出，代理、代課老師是統一盤點，文華國小113學年度會開缺6名新進教師，學校霸凌、性平會議，夫妻同時參加也沒有迴避問題，至於頭份國小國樂團指導老師2、3月份的鐘點費，5月28日開立支票，4、5月份的鐘點費，預計6月11日完成開立支票作業。

頭份國小校方則表示，國樂團收支今年3月開始入公帳，因有交接、審核及會計等行政程序，因此作業時間比較慢，並有知會教育處，及指導老師，下個月就不會有問題。