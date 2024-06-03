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晴空匯火警後…96棟大樓未完成公安申報 竹市府周四起稽查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市都發處長翁義芳指出，新竹市16層以上集合住宅目前列管262棟，經清查其中有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報。示意圖與新聞無關。圖／新竹市消防局提供
新竹市都發處長翁義芳指出，新竹市16層以上集合住宅目前列管262棟，經清查其中有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報。示意圖與新聞無關。圖／新竹市消防局提供

新竹晴空匯火警濃煙造成2名消防員殉職，迄今D棟100多名住戶仍有家歸不得。新竹市議員楊玲宜和蔡惠婷在今天議會質詢時，均要求都發處針對16層以上集合住宅全面體檢。新竹市都發處長翁義芳也表示，經清查仍有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報，6日起將聘請建築師團隊與消防局聯合稽查，以1天清查2棟頻率完成體檢。

蔡惠婷指出，新竹縣市有上百棟超高大樓，消防、救災都有極限，根據建築技術規則，建物總樓地板面積在1500平方公尺以上，就要有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗予以區畫分隔。但晴空匯當天濃煙卻從梯間變電箱不斷冒出，建商說有申請使用執照，但在使用執照上，市府都只有書面審查，發生火災應要全面檢核，並主張超過11層樓新大樓，使照核發要加嚴，並要有防災、減災、自救等預防設計。

楊玲宜也質詢，新竹市16層以上集合住宅有幾棟，未完成安檢申報有多少、何時開始稽查。晴空匯是否有確實完成公共安全檢查申報、何時完成？楊玲宜也提到，消防局長李世恭也提到，晴空匯疑似防火區畫沒有落實，甚至樓地板間沒有防火填塞，這些是否都有包括在安全檢查項目裡？

新竹市都發處長翁義芳指出，新竹市16層以上集合住宅目前列管262棟，經清查其中有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報，6月6日起，都發處將會與消防局展開聯合稽查，並聘請建築師陪同，以1天檢查2棟頻率，預計48工作天完成檢查，有缺失要求立即改善，再不改善將依照建築物公共安全檢查簽證及申報辦法裁罰6至30萬罰鍰。

翁義芳表示，依照建築技術規則，建築物防火區畫有規定每1500 平方公尺需具有1小時以上防火時效的區畫分隔保證不延燒，晴空匯2022年1至3月有申報公共安全檢查，當時有檢附安全合格技師簽證，不過有檢查出相關缺失，市府已發文請該社區確實改善，也因當初沒有完全改善完成，晴空匯遭裁罰6萬元處分。今年1到3月也已超過2年申報期限，晴空匯原本申報4月檢查但卻延到6月，未來也會一併檢查防火區畫和防火填塞是否落實。

翁義芳強調，檢調現在已介入調查，若查出當初防火區畫有問題，設計施工以及實際簽證的單位都需要負刑事責任，未來針對超高大樓核發建照、使用執照方面，也會加強技術簽證，以及檢查相關防火材料。

翁義芳說，對於已交屋、使用的管委會，市府也會來加強安全教育講習，並規定社區每2年必須要進行建築公共安全檢查，經過專業技士簽證合格後，才能准許使用，否則將裁罰6至30萬罰鍰，必要的時候可以停止建築使用。

新竹市都發處長翁義芳也表示，經清查仍有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報，將聘請建築師團隊與消防局聯合稽查。示意圖與新聞無關。圖／新竹市政府提供
新竹市都發處長翁義芳也表示，經清查仍有96棟沒有依照規定在期限內完成建築公共安全申報，將聘請建築師團隊與消防局聯合稽查。示意圖與新聞無關。圖／新竹市政府提供

建築師 新竹 晴空匯

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