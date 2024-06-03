苗市南苗市場烏骨雞藥物殘留過量 源頭雲林養雞場罰3萬

衛福部食藥署今天公布苗栗市南苗市場檢測烏骨雞藥物殘留超標，苗栗縣政府衛生局於3月20日抽驗，29日結果出爐，2項藥物不合格，另8隻已全部下肚，循線查到源頭是雲林縣「賴〇環畜牧場」，由雲林縣府裁罰3萬元。

食藥署今天公布「113年3至4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，抽驗585件，檢出5件不合格，其中，包括苗栗縣「台灣黃金雞」販售的「烏骨雞」，檢出抗生素脫氧經四環黴素、氟甲磺氯黴素殘留超標。

苗栗縣政府衛生局指出，稽查人員3月20日到南苗市場攤位，抽驗林姓業者販售的1隻烏骨雞，3月29日檢驗結果出爐，脫氧經四環黴素、氟甲磺氯黴素標準均是0.1PPM，結果分別檢驗1.271、0.37PPM。

苗栗縣衛生局追查，林姓攤販3月19日從台中市廠商進貨9隻烏骨雞，除了抽檢1隻，其餘8隻都己賣出，食用的消費者要多喝水加快代謝，此外，轉報台中市政府衛生局，再查出源頭在雲林縣賴〇環畜牧場，再轉報雲林縣政府衛生局稽查，並裁罰3萬元。