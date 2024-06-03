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竹縣寶山新建納骨塔已通過 獲科管局全額補助約4.8億

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
寶山鄉新建納骨塔一期主體建物規畫可容納約1.9萬塔位，預計年底前正式開工，工期約2年。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉新建納骨塔一期主體建物規畫可容納約1.9萬塔位，預計年底前正式開工，工期約2年。圖／寶山鄉公所提供

新竹縣13鄉鎮納骨塔等殯葬設施普遍面臨設施老舊及不敷使用問題，目前已有6鄉鎮爭取增設，其中寶山鄉得天獨厚，受益竹科二期擴建徵收公墓土地，獲科管局全額補助新建納骨塔經費約4.8億元，籌備多年，興辦事業計畫上月底終獲縣府核定通過，預計年底前正式開工。

縣府指出，寶山鄉公所新建納骨塔的興辦事業計畫是率先通過鄉鎮，目前湖口、新埔申設公立納骨塔還在籌備中，關西、竹東鎮公所僅規畫要增設禮廳、靈堂設施的二館，原鄉地區的五峰、尖石則申設戶外型的納骨牆。其中，縣府補助五峰鄉公所納骨牆650萬元，目前已動工，預計年底前完工；另補助竹東鎮公所738萬元，新蓋二館預計9月前完工，年底前可啟用。

寶山鄉長邱振瑋表示，新建納骨塔預定地位在雙溪公墓，科管局總共全額補助興建靈骨塔經費3.68億，另有雙溪公墓及大崎墓園的起掘費用補助約1.2億（實支實付）。原規畫一期新建納骨塔約1.9萬塔位，二期蓋禮廳、靈堂等殯葬設施（無火化）；三期設置動物、環保葬區，但這部分最後評估需求量不大，因此取消。

他說，興辦事業計畫於5月30日已獲縣府核定通過，緊接著水保、建照還要跑流程，預計年底前可正式開工，納骨塔主體工程及內部裝修約需2年才能順利完工。

另外縣府也憂心，全縣人口最多的竹北市超過20萬人，原有老舊納骨塔早已額滿不敷使用，之前縣府考量其人口最多、需求最迫切，將竹北第8公墓的土地無償撥用給市公所，以作為規畫新塔使用，但現今土地仍處於閒置中，至今尚未籌建，目前還在與市公所溝通中，盼以長年考量，盡速做規畫，縣府將全力協助克服法令並給予補助。

寶山鄉公所因竹科擴建徵收大崎公墓土地，獲科管局全額補助新建納骨塔及遷葬的起掘費用。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉公所因竹科擴建徵收大崎公墓土地，獲科管局全額補助新建納骨塔及遷葬的起掘費用。圖／寶山鄉公所提供

公墓 新竹 納骨塔

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