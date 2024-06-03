竹縣寶山新建納骨塔已通過 獲科管局全額補助約4.8億

新竹縣13鄉鎮納骨塔等殯葬設施普遍面臨設施老舊及不敷使用問題，目前已有6鄉鎮爭取增設，其中寶山鄉得天獨厚，受益竹科二期擴建徵收公墓土地，獲科管局全額補助新建納骨塔經費約4.8億元，籌備多年，興辦事業計畫上月底終獲縣府核定通過，預計年底前正式開工。

縣府指出，寶山鄉公所新建納骨塔的興辦事業計畫是率先通過鄉鎮，目前湖口、新埔申設公立納骨塔還在籌備中，關西、竹東鎮公所僅規畫要增設禮廳、靈堂設施的二館，原鄉地區的五峰、尖石則申設戶外型的納骨牆。其中，縣府補助五峰鄉公所納骨牆650萬元，目前已動工，預計年底前完工；另補助竹東鎮公所738萬元，新蓋二館預計9月前完工，年底前可啟用。

寶山鄉長邱振瑋表示，新建納骨塔預定地位在雙溪公墓，科管局總共全額補助興建靈骨塔經費3.68億，另有雙溪公墓及大崎墓園的起掘費用補助約1.2億（實支實付）。原規畫一期新建納骨塔約1.9萬塔位，二期蓋禮廳、靈堂等殯葬設施（無火化）；三期設置動物、環保葬區，但這部分最後評估需求量不大，因此取消。

他說，興辦事業計畫於5月30日已獲縣府核定通過，緊接著水保、建照還要跑流程，預計年底前可正式開工，納骨塔主體工程及內部裝修約需2年才能順利完工。