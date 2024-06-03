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石門水庫蓄水量回到2個半月前 升破7000萬噸大關
桃園市石門水庫集水區近日連續降雨，水庫水位、蓄水緩步回升，截至今天中午，水庫蓄水量回升達7056.81萬噸，是最近2個半月來，水量再度升破7000萬噸大關，大大挹注水情，水利署北區水資源分署今天上午表示，6月起公共給水平均每天實際供水75至80萬噸，隨一期稻6月抽穗期，該分署與桃園、石門管理處合作，配合降雨節水供灌，全月農業供灌3700萬噸無虞。
石門水庫最近集水區數波降雨，挹注水庫水情不小，截至今天中午12時止，水庫水位224.96公尺、蓄水量達7056.81萬噸、蓄水率34.38%，其中水庫前次庫蓄水量達7000萬噸，已是3月22上午7時，近期降雨水量持續入流超過出流量， 5天來水庫蓄水量一舉增加252萬噸，水量及水位持續增加中。
另新竹寶山及寶二水庫蓄水量也已上升至2343萬噸，蓄水率回升至64.1%，水庫蓄水量持續增加中，評估後續各類供水無虞。
北水分署表示，依目前石門水庫水量管控，可維持穩定供水，其中公共給水（民生及產業）管控每天105萬噸水量，在民眾與產業配合節水下，實際每天平均供水僅約75至80萬噸，為完成一期稻抽穗供灌，優先使用河川及埤塘水源供灌外，6月管控農業洪灌3700萬噸水量，評估可滿足一期稻抽穗生長需求，依氣象資料分析，6月上旬山區降雨可能性仍高，透過節水操作及加強引水，各項供水穩定。
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