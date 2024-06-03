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端午連假台66匯國1南下匝道 6月8日上午封閉7小時

中央社／ 桃園3日電
配合113年端午連假國道交通疏導、管制專案，桃園市平鎮警分局今天表示，台66線快速道路匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，8日上午5時起至中午12時止，實施匝道封閉7小時。國道塞車示意圖／聯合報系資料照
配合113年端午連假國道交通疏導、管制專案，桃園市平鎮警分局今天表示，台66線快速道路匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，8日上午5時起至中午12時止，實施匝道封閉7小時。國道塞車示意圖／聯合報系資料照

配合113年端午連假國道交通疏導、管制專案，桃園市平鎮警分局今天表示，台66線快速道路匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，8日上午5時起至中午12時止，實施匝道封閉7小時。

桃園市警察局平鎮分局上午發布新聞稿表示，今年端午連續假期為8日至10日共計3天，國道1號平鎮系統交流道南下匝道將於8日上午5時起至中午12時止封閉，封閉期間，建議用路人可使用替代道路規劃行程。

平鎮分局指出，由大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下；至於往大溪方向可行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

平鎮分局說，這次端午連續假期收假前不封閉匝道入口，但請各駕駛人於出門及收假前，掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話及高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站查詢。

國道 桃園 連續假期

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