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苗栗10大路口科技執法 半年取締最多路口及項目曝光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市中正路、為公路口多功能科技執法，去年10月1日至今年3月31日共取締2434件。記者范榮達／攝影
苗栗市中正路、為公路口多功能科技執法，去年10月1日至今年3月31日共取締2434件。記者范榮達／攝影

苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，縣警局公布去年10月1日至今年3月31日，半年共取締1萬400多件，其中，頭份市中央路、自強路口2781件最多，違規項目未依標誌標線行駛4510件最多。

行政院全額補助在全縣10處路口，包括頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中正路與自強路口、中央路與中興路口、永貞路3段與中央路口，竹南鎮環市路3段與光復路口，公館鄉台6線與苗26線，苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，苑裡鎮中山路與為公路口，建置多功能科技執法設備，2022年9月1啟用。

縣警局最近向縣議會提具工作報告，10大路口去年10月1日起半年，取締1萬4428件，設置區域期間發生事故59件，較去年同期84件，降低29.8%，縣警局指出，顯見科技執法設備，有效防制交通事故發生。

縣警統計分析，取締件數前三名依序，頭份市中央路、自強路口2781件，苗栗市中正路、為公路2434件，公館鄉台6線、苗26線口2411件；違規項目以未依標誌標線行駛4510件最多，未保持路口淨空2350件第二，跨越禁止變換車道線2164第三。

綜合違規地點及項目，頭份市中央路、自強路口未保持路口淨空2344件最多，苗栗市中正路、為公路跨越禁止變換車道線2164件次之，竹南鎮環市路3段與光復路口未依標誌標線行駛1984件再次之。

標誌 苗栗市 頭份

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