聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹南龍鳳漁港北堤 將開放釣魚

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台，縣府預定6月下旬開放垂釣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台，縣府預定6月下旬開放垂釣。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤2020年10月有3000多人連署，要求開放釣魚，縣政府打造釣魚平台回應，預告6月下旬開放垂釣，許多釣友分享好消息，準備顯身手。

連署發起人李建皜說，他建議比照嘉義布袋漁港實名管理，並上課發放釣魚證，違規會有黑名單；下波將爭取後龍鎮外埔漁港北堤開放。苗栗縣府表示，將採釣友自我管理制，今年還會再開放苑裡漁港南堤，再爭取海委會補助垂釣區巡護。

海洋委員會海洋保育署補助及縣府配合款共約850萬元，建置竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台工程，長約110公尺、寬2.5公尺。農業處漁業科指出，垂釣方向朝平台北方，不可朝港內航道，釣客應全程穿戴救生衣等防護設備，及自負安全責任，違反者依漁港法勸導，或處罰3萬至15萬元。

龍鳳漁港北堤開放垂釣備受期待，釣友李建皜曾於2020年發起連署爭取，1周內就有3000多人響應，李建皜說，許多釣友已準備體驗釣當令的黑鯛、金目鱸。

縣議員葉忠倫說，龍鳳漁港是熱門釣點，釣魚平台提供釣客更舒適的環境，不影響漁船航行，鄰近台61線、國道3號交流道，竹南、頭份及新竹市，外地釣客也會來，可創造本地商機。

漁業科表示，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤及通霄鎮新埔漁港北堤。

多人 新竹 苗栗縣

延伸閱讀

1周3000多人連署 竹南龍鳳漁港北堤預告開放釣魚

高雄前鎮漁港傳異味！疑冷凍廠氨氣外洩 環保局追查味道來源中

高雄漁港驚現男性浮屍 大海遠處傳求救聲！民眾急報案

軍人釣客遭陸留置…老母每天以淚洗面 陳玉珍研判：520前恐難返金

相關新聞

桃園減速平台 有跟進有質疑

桃園市交通局去年起設置「組合式減速平台」，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度，分析裝設平台後平均降速可...

竹南龍鳳漁港北堤 將開放釣魚

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤2020年10月有3000多人連署，要求開放釣魚，縣政府打造釣魚平台回應，預告6月下旬開放垂釣，...

強降雨傳事故！苗栗通霄大樹倒波及2電桿 部分家戶停電

苗栗縣今天下午4點多強降雨，多處大雨滂沱，通霄鎮蕉埔里7鄰農路旁山坡地一棵大相思樹疑因土石鬆軟，晚間8點左右傾倒，壓到台...

捐血就送電影票、消費券 新竹巨城今募1263袋熱血

每年夏季適逢暑假出遊潮及受氣候影響，全台血庫面臨血荒，為讓夏季血庫量充足，新竹遠東巨城購物中心在暑假前攜手學校、餐廳及品...

桃園消防分隊結合運動中心救溺宣導 邊玩SUP寓教於樂

隨著炎熱的暑假即將來臨，桃園市消防局大湳分隊與八德國民運動中心合作，舉辦一系列水域自救安全講座及體驗活動，目的讓大小朋友...

竹縣獲4500萬補助 升級鳳坑沙灣、擴增五峰2泡腳池

新竹縣政府爭取交通部觀光署補助，繼鳳坑沙灣前期獲得中央補助4900萬後，近期再獲2024至2025年度「景點優化體驗加值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。