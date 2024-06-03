竹南龍鳳漁港北堤 將開放釣魚

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤2020年10月有3000多人連署，要求開放釣魚，縣政府打造釣魚平台回應，預告6月下旬開放垂釣，許多釣友分享好消息，準備顯身手。

連署發起人李建皜說，他建議比照嘉義布袋漁港實名管理，並上課發放釣魚證，違規會有黑名單；下波將爭取後龍鎮外埔漁港北堤開放。苗栗縣府表示，將採釣友自我管理制，今年還會再開放苑裡漁港南堤，再爭取海委會補助垂釣區巡護。

海洋委員會海洋保育署補助及縣府配合款共約850萬元，建置竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台工程，長約110公尺、寬2.5公尺。農業處漁業科指出，垂釣方向朝平台北方，不可朝港內航道，釣客應全程穿戴救生衣等防護設備，及自負安全責任，違反者依漁港法勸導，或處罰3萬至15萬元。

龍鳳漁港北堤開放垂釣備受期待，釣友李建皜曾於2020年發起連署爭取，1周內就有3000多人響應，李建皜說，許多釣友已準備體驗釣當令的黑鯛、金目鱸。

縣議員葉忠倫說，龍鳳漁港是熱門釣點，釣魚平台提供釣客更舒適的環境，不影響漁船航行，鄰近台61線、國道3號交流道，竹南、頭份及新竹市，外地釣客也會來，可創造本地商機。

漁業科表示，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤及通霄鎮新埔漁港北堤。