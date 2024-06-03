桃園減速平台 有跟進有質疑

桃園市交通局去年起設置「組合式減速平台」，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度，分析裝設平台後平均降速可達3成，已有縣市取經，今年預計再增設6至10處。但有縣市認為減速成效還有待評估，暫不跟進。

桃園市交通局去年在桃園國中旁設置第1處組合式減速平台，採「緩升緩降」讓駕駛難以高速穿越，反光成型標線提高駕駛警覺；今年又在桃園、中壢、八德增設5處。局長張新福說，瀝青式減速平台鋪設費工耗時，施工需封路改道；組合式減速平台以模板組裝，工程不受天候影響，1天內可完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨。

桃園市議員謝美英說，建議市府在地下道出入口等視線死角處先設置；市議員彭俊豪說，使用組合式減速平台，也須注意平台防滑減噪。

台中市交通局長葉昭甫指出，早期的減速丘會發出聲響，居民常抗議噪音。市議員吳佩芸建議仿日本減速平台的緩坡設計，利用不同顏色製造明顯落差，避免過度震動、噪音達到減速效果;葉回應會研議。

新竹縣交旅處已提案爭取內政部經費，要在無號誌路口設置減速平台、減速標線，讓車速降速到30公里以下。彰化縣交通處曾派員觀摩桃園市減速平台，暫不考慮跟進，過去曾設置類似平台，但車輛長時間輾壓，凹凸不平反讓長者跌倒；南投縣擔心有國賠疑慮，和苗栗等縣市施作智慧號誌，預警行車禮讓路人；竹市設置楔形標線視覺化縮小路寬、增設停讓標線等。