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今年首季「行人死亡數」竹市增最多 綠議員籲提專案檢討

中央社／ 新竹市2日電

民進黨新竹市議員劉崇顯今天說，交通部日前公佈行人死亡人數，新竹市1至3月的死亡數，與去年同期相比，是所有縣市中增加最多，他將要求竹市府提出專案檢討。

交通部路政及道安司日前公布，1至3月交通事故死亡人數772人，雖比去年同期減少，但並未達到目標值的759人（各縣市設定目標值的總和），其中行人死亡人數增加最多的是新竹市增加11人。

劉崇顯今天向中央社記者表示，新竹市1至3月的死亡數是所有縣市當中增加最多的，這對稱要告別行人地獄的新竹市長高虹安來說，無疑是狠狠的打了一巴掌。

劉崇顯說，他將要求竹市府針對行人死亡數指標在全國敬陪末座的問題提出專案檢討，並宣示與交通權責無關的單位，不應再插手與實質影響市府的交通決策，勿讓新竹市在改善行人地獄的努力上功虧一簣。

竹市府交通處透過文字表示，今年1至3月，共有10件行人交通死亡事故（當下死亡），經分析以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多，經召開2次道安會議與改善，4月即無交通死亡事故發生，相關改善措施初見成效。

交通處指出，改善方案包括在特定道路將號誌運作時間從上午7時提前至5時、晚上延長至10時，也在離峰時段中斷號誌連鎖，同時針對行人易違規穿越道路地點加裝欄杆或加密植栽，避免民眾穿越發生事故，未來也會在各路口行穿線上面增加照明，讓駕駛人更容易看見行人。

交通事故 行人地獄

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