家樂福對面空地閒置30年 議員盼打造複合式轉運中心

新竹縣竹北家樂福對面的車站用地，位於縣治一期精華地段，與前「地王」隔著縣政九路為鄰，但該用地30年來都未規畫。新竹縣議員張珈源盼能效仿台北轉運站引進民間的資金，打造立體停車場、複合式購物中心以及結合轉運功能。新竹縣交旅處也表示，將透過專業顧問團隊重啟促參可行性評估，若市場可行，再引進業者。

斥資3.2億元的竹東客家音樂村交通轉運中心已完工，原先竹北家樂福對面縣華段140地號車站用地，曾經力推BOT案作為竹北交通轉中心，但相關規畫作業和廠商解約後無疾而終，也因站區空間無法容納各路客運車輛，轉運效果有限，最終以新竹高鐵站替代，目前已無興建計畫。

張珈源指出，竹北交通、停車需求增，竹北家樂福對面的車站用地卻30年來都未規畫，像是台北轉運站就是非常成功的BOT的案子，如果該用地能夠效仿台北轉運站引進民間的資金，讓其成為有百貨、商場、辦公以及停車空間的轉運中心，將會是一舉多得。也因竹北房價高，是否也可以考慮規畫成社會住宅？

新竹縣交旅處表示，縣華段140地號本來就是車站用地，未來輕軌也會設站，竹北若要規畫轉運中心，這個點初步看來最為適合。該地早期做過BOT案，相關政策終止解約後，訴訟也告一段落，目前該地短期還是做停車場使用，目前已委託竹北市公所管理至2026年底。