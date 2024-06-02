竹縣獲4500萬補助 升級鳳坑沙灣、擴增五峰2泡腳池

新竹縣政府爭取交通部觀光署補助，繼鳳坑沙灣前期獲得中央補助4900萬後，近期再獲2024至2025年度「景點優化體驗加值計畫」補助4500萬元，預計辦理新豐鳳坑沙灣工程二期，設置指標設施、沖洗淋浴間等，也尋覓沙灣周邊土地設置綠蔭廣場及美化周邊植栽，同時優化五峰清泉觀光溫泉並擴增2座泡腳池等基礎設施與環境，預計明年底完工。

新竹縣交旅處長陳盈州指出，鳳坑漁港經前期活化已轉型為鳳坑沙灣，不僅提供民眾親水休閒好去處，也創造竹縣新亮點，這次再獲中央補助「新竹縣鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程（第二期）」經費2000萬元，將針對基礎服務設施加強及更新。

陳盈州說明，新增設施部分，預計設置導覽解說牌、指標設施、沖洗淋浴間等，也尋覓沙灣周邊土地，設置綠蔭廣場及美化周邊植栽，希望透過本次工程加強整備觀光服務設施，帶動濱海觀光深度旅遊，未來也可做為濱海自行車停留休憩節點。

陳盈州也表示，五峰鄉轄區內清泉溫泉風景特定區的觀光資源，由於近2年遊客量遽增，考量現有觀光設施老舊，迫切需要經費挹注，預計透過這次補助「五峰鄉清泉風景特定區整建工程」2500萬元，改善既有張學良故居旁泡腳池損壞設施，並擴增泡腳池1座與頭目廣場新設泡腳池1座，可紓解眾多遊客來訪五峰鄉泡腳池需求。