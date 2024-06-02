北橫國家風景區畫設有譜 桃市府修正桃北宜範圍計畫出爐

桃園市政府推動北橫國家風景區計畫自去年來中央要求重新評估範圍，加上總統大選及新政府上任，該計畫延緩至今，桃園市府觀旅局今天表示，市府完成復興區原住民部落意願調查約六成贊成，與新北市府研議取消2塊無觀光資源林班地修正局部範圍，北橫國家風景區評鑑計畫書經市長張善政批准，預計一周內提報交通部觀光署評鑑爭取畫設。

涵蓋桃園、新北、宜蘭3縣市範圍的北橫國家風景區，由前桃園市長鄭文燦推動爭取設置以來，張善政接手推動，去年一度被中央擱置，市府請鄭文燦協助重啟評估，其中卡在原民會要求原住民基本法第21條規定，觀光署提出要求原民部落意見、研議取消新北市大豹溪畫設範圍，要求該風景區計畫重新評估，加上大選及新政府因素，形成北橫國家風景區計畫推動進度延遲至今。

市府觀旅局表示，北橫國家風景區推動在去年觀光署重新會勘啟動，先前觀光署以新北大豹溪山區欠缺安全維護， 希望取消畫定該風景區內，經與新市府研議以大豹溪近年安全維護增加，希望維護納入該風景區，而建議靠近宜蘭縣的2 塊欠缺步道設施、無觀光資源的林班地範圍取消，且市府向復興區部落原民意願調查，約有六成贊成畫設國家風景區，目前完成北橫國家風景區評鑑計畫，報請張善政批准提報中央評鑑。

北橫國家風景區畫設牽涉復興區原住民部落權益，原民委希望依原基法21及22條規定，「諮商並取得原住民族或部落同意」，須部落一個個會議和半數同意，因涉及山上部落原民都出外不在，召開部落會議難度高，市府與光署將等原民會溝通調整，促成北橫國家風景區畫設推動。

市議員簡志偉表示，桃園沒有國家風景區，無法享受桃園機場稅收的幫助和發展，畫設北橫國家風景區對復興拉拉山、後山觀光發展非常有利，國際旅客來台旅遊，第一個交通便利的就是復興，後山觀光資源有潛力及泰雅原民文化豐富，但復興60個大小部落，只有一半有部落會議組織，依原基法21、22條規定開部落會議過半同意程序難度高，建議中央地方提早推動變通方式，推動畫定該國家風景區。

市議員蘇偉恩對復興區納入北橫國家風景區樂觀其成，蘇表示，將復興納入北橫國家風景區畫設範圍，須考慮兩個面相，包括將北橫景點和部落文化的觀光資源結合發展，帶來原民部落發展利基，再者將國家風景區與復興區各景點串連，帶動北橫旅遊動線和旅遊人口成長，幫助復興區整體觀光發展。