生2胎優先住社宅 桃園今年再提撥17戶鼓勵生育

台北市去年推出二胎0至6歲幼兒家庭可加倍抽社宅，希望帶動年輕夫妻生育。桃園市生育率全國第1，地方也盼放寬年輕家庭入住標準。市府住宅處表示，去年4月起已開放10%社會住宅，給生育第2胎的家庭優先入住，目前提撥32戶共22戶登記入住，今年桃園東門段、中壢中興巷都更完工後，預計會再提撥17戶。

議員張桂綿表示，桃園市目前對於申請入住社會住宅有一些資格條件限制，例如所得收入財產等，為鼓勵年輕人生育，能否提撥部分比例的社會住宅，給生第二胎的家庭優先入住，解決有些父母因為家裡空間不夠，不敢生第二胎的煩惱，也可以鼓勵三代同堂，讓長輩跟小朋友同住，同時減輕租金負擔。

住宅處長邱英哲表示，社宅法訂有12種政策戶身分，桃園市去年4月起優先納入第13種身分育有2名未成年子女家庭，只要新完工的社宅招租，即會提撥10%戶數供生育第2胎家庭登記入住，去年蘆竹1號提撥11戶、楊梅1號提撥21戶，共有22戶家庭登記入住，剩餘戶數轉由其他政策戶入住。

邱英哲表示，今年8月桃園東門段、10月中壢中興巷公辦都更案社宅將啟動招租，東門段共有70戶預計提撥7戶、中興巷共有93戶預計提撥9戶，給育有2名未成年子女家庭優先入住，若登記超過戶數將採抽籤方式，租金則依家庭成員每人每月平均月所得、桃市最低生活費分6級計算。