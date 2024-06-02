女力往前衝勞動部助攻重返職場 她錄取托嬰中心主任

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心運用「婦女再就業計畫-再就業獎勵」，深度諮詢盤點待業婦女林妍媞職能優勢，讓她更有自信心，媒合錄取竹南鎮一家托嬰中心主任，工作也備受肯定。

林妍媞幼保科畢業，擁有托育人員技術士證，她從保育員工作離職時，適逢孩子青春期，忙於料理家務，對於重返職場充滿不確定，苗栗就業中心就業服務員深度諮詢盤點職能優勢，運用「婦女再就業計畫-再就業獎勵」專案補助，強化她重返職場的信心和動力。

苗栗就業中心的媒合下，林妍媞錄取竹南鎮一家托嬰中心的主任職務，並在就服員持續關懷就業情形，度過工作適應期，順利領取穩定就業3個月的再就業獎勵金。

林妍媞表示，在待業期間心情時有高低起伏，透過就業中心這段期間給予的支持與協助，包含提供求職技巧培訓、求職資源等，讓她能夠更有自信心地面對求職過程，尤其是她對職涯的期待，嘗試需有管理能力的托嬰中心主任，現在的工作內容涵蓋行政事務處理、教保規畫及管理、老師與家長的溝通協調及輔導等，滿足她追尋成就感與專業成長。

托嬰中心負責人王建智肯定林妍媞不僅照顧幼兒細心、有耐心，更因為經驗，展現組織管理及溝通協調的能力，獲得家長的信任及好評，桃竹苗分署長賴家仁指出，勞動部「婦女再就業計畫」從訓練、獎勵勞工就業到鼓勵雇主調整工時，全方位協助婦女重返職場舞台。

其中，自主訓練獎勵部分，鼓勵婦女精進職業技能，最高發給3萬元；再就業獎勵部分，鼓勵婦女重返職場並穩定就業，最高發給3萬元；雇主工時調整獎勵部分，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。