北埔墾丁化？遊客買到3倍價黑糖糕 店家：窯燒真材實料

墾丁大街自從爆出天價吳師傅滷味事件後，「墾丁化」就成為遊客遭攤商坑殺的代名詞，近日有網友到新竹縣北埔老街購買黑糖糕，沒想到一個竟然要120元，整整貴3倍，讓他怒批北埔墾丁化。店家也出面說明，一開始就是訂這個價，菜單上都有標示價格，且食材、做工採窯燒相當繁複，至於造成遊客不滿是一場誤會，以為對方是買過的老顧客才沒有特別說明。

有網友在「爆廢1公社」指出，近日他到北埔出遊，看到一間沒有價目表的黑糖糕店，便好奇詢問老闆價格，對方卻不明確回答，僅反問「切嗎？」他指出，等拿到切好的黑糖糕時，老闆竟表示一塊售價120元，與同街的其他店相比，售價貴了3倍，氣得直呼「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」

據了解，該店家在Google獲得4.5星好評，店家對此也出面說明，因為當天客人比較多，這名遊客也沒有畫單，菜單上都有標示價格，再加上以為他是以前買過的老顧客，所以才直接問他切不切，就造成誤會。

店家說明，桂圓是用窯燒，做工也比較繁重，且食材也不一樣，「大家可以去網路Google就可以知道我們都是整顆桂圓下去做」，且從一開始就是訂這個價格，從來沒有更貴或更便宜，至於被網友說北埔墾丁化也覺得不舒服，「我們每家店都很認真做，不會亂來」。