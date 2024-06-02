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鼓勵學生搭公車通學 議員提仿台中推學生卡減輕負擔

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
市議員陳慶齡指出，為加強大眾運輸工具的利用率，市府應該思考是否推出「新竹市學生卡」，比照台中的方式，不管是新竹客運或是苗栗客運，讓學生能夠坐公車免費。圖／新竹市政府提供
市議員陳慶齡指出，為加強大眾運輸工具的利用率，市府應該思考是否推出「新竹市學生卡」，比照台中的方式，不管是新竹客運或是苗栗客運，讓學生能夠坐公車免費。圖／新竹市政府提供

為鼓勵搭乘大眾運輸，也讓竹苗學生通學更方便，新竹市推出竹苗學生認同卡，讓學生搭乘新竹客運及苗栗客運公車時享有8折優惠。但議員陳慶齡指出，台中市推出「10公里免費＋超過10公里車資上限10元」學生優惠，建議市府推出讓學生坐公車免費的「新竹市學生卡」，讓家長減輕負擔。新竹市交通處表示，將配合交通部政策持續推出交通優惠方案。

竹苗學生認同卡每張卡售價500元，中學、含大專以上學生憑學生證、已繳費註冊收據、在學證明或入學通知單等身分證明文件即可購買，搭乘新竹客運及新竹客運班車於刷卡時享有8折起優惠，優惠期限為畢業年度8月31日，如畢業後繼續升學就讀大專院校，可憑學生證或註冊繳費收據及身分證辦理學生優惠展期，否則原卡自動轉為普通卡。

陳慶齡指出，為加強大眾運輸工具的利用率，市府應該思考是否推出「新竹市學生卡」，比照台中的方式，不管是新竹客運或是苗栗客運，讓學生能夠坐公車免費，可為學生和家長省去1個月約500至600元的車錢，不僅減輕家長負擔，也能鼓勵孩子多搭大眾運輸。

陳慶齡也提到，若市府願意研議新竹市學生卡，有許多細節需要考量，如由於新竹市面積較台中市小，因此免費里程部分可以再思考，或者有些縣市搭乘公車轉乘火車又額外有優惠等，每個縣市標準不同，希望市府評估是否可行。

新竹市交通處說明，竹苗學生認同卡為新竹客運及、苗栗客運與一卡通公司聯合發行，搭乘新竹客運及新竹客運班車於刷卡時享有8折起優惠。

交通處表示，新竹市聯合桃園市、新竹縣與苗栗縣推出TPASS「桃竹竹苗通勤定期票」，購買竹竹定期票288元，在新竹縣、市境內提供無次數限制搭乘使用市區公車、U-bike、台鐵及公路客運，每日平均不到10元。

此外，交通部近期將規劃TPASS短期、長期套票及其他票種，吸引更多族群使用，市府也將配合交通部政策持續提出對市民最好的交通優惠方案。

新竹市交通處表示，交通部近期將規劃TPASS短期、長期套票及其他票種，吸引更多族群使用，市府也將配合交通部政策持續提出對市民最好的交通優惠方案。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處表示，交通部近期將規劃TPASS短期、長期套票及其他票種，吸引更多族群使用，市府也將配合交通部政策持續提出對市民最好的交通優惠方案。圖／新竹市政府提供

公車 大眾運輸 新竹

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