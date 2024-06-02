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無號誌路口設減速平台可降速3成 吸引外縣市取經
為提升無號誌化路口行人安全，桃園市去年起設置組合式減速平台，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度。交通局表示，裝設平台後平均降速可達3成，已吸引其他縣市來電或實地參訪，今年預計再增設6至10處，持續推廣到全市。
桃園市交通局去年在桃園區桃園國中旁設置第1處組合式「行穿線減速平台」，今年再於桃園、中壢、八德等行政區增設5處。
交通局長張新福表示，組合式減速平台設置以來成效良好，其中，行穿線減速平台降速高達4成，路段型減速平台降速亦有3成，整體平均降速可達3成。
組合式減速平台使用橡膠材質，平台設計採「緩升緩降」，迫使駕駛難以高速穿越，反光成型標線也可提高駕駛警覺。
張新福表示，新式組合式減速平台比過去「瀝青式減速平台」有更大的施工優勢，相較瀝青式減速平台鋪設費工耗時，施工需封路改道，白天會阻礙交通、晚上有妨害安寧等問題；組合式減速平台則是以模板組裝，不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，1天內可組裝完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨。
張新福說，組合式減速平台施工便捷靈活的特性已引起其他縣市注意，陸續有其他縣市來電及實地參訪；市府預計今年會再增設6至10處組合式減速平台，同時蒐集設置前後的道路車速及事故變化資料檢討精進。
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