快訊

大轉彎！ 國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王

年過60如何延緩記憶衰退 新研究：吃綜合維他命有幫助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無號誌路口設減速平台可降速3成 吸引外縣市取經

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市研發「組合式減速平台」，裝設平台後平均降速可達3成，今年預計再增設6至10處。圖／桃園市交通局提供
桃園市研發「組合式減速平台」，裝設平台後平均降速可達3成，今年預計再增設6至10處。圖／桃園市交通局提供

為提升無號誌化路口行人安全，桃園市去年起設置組合式減速平台，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度。交通局表示，裝設平台後平均降速可達3成，已吸引其他縣市來電或實地參訪，今年預計再增設6至10處，持續推廣到全市。

桃園市交通局去年在桃園區桃園國中旁設置第1處組合式「行穿線減速平台」，今年再於桃園、中壢、八德等行政區增設5處。

交通局長張新福表示，組合式減速平台設置以來成效良好，其中，行穿線減速平台降速高達4成，路段型減速平台降速亦有3成，整體平均降速可達3成。

組合式減速平台使用橡膠材質，平台設計採「緩升緩降」，迫使駕駛難以高速穿越，反光成型標線也可提高駕駛警覺。

張新福表示，新式組合式減速平台比過去「瀝青式減速平台」有更大的施工優勢，相較瀝青式減速平台鋪設費工耗時，施工需封路改道，白天會阻礙交通、晚上有妨害安寧等問題；組合式減速平台則是以模板組裝，不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，1天內可組裝完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨。

張新福說，組合式減速平台施工便捷靈活的特性已引起其他縣市注意，陸續有其他縣市來電及實地參訪；市府預計今年會再增設6至10處組合式減速平台，同時蒐集設置前後的道路車速及事故變化資料檢討精進。

桃園市研發「組合式減速平台」，裝設平台後平均降速可達3成，今年預計再增設6至10處。圖／桃園市交通局提供
桃園市研發「組合式減速平台」，裝設平台後平均降速可達3成，今年預計再增設6至10處。圖／桃園市交通局提供

桃園 瀝青

延伸閱讀

教召前夕突發燒又未辦理免除 後備軍人GG了

「全台最醜車站」6月16日將拆 中壢臨時站周邊交通規畫出爐

公車司機荒桃議員質疑成效 市府：62司機8月陸續上路

機捷通車7年…議員諷A10重劃區發展「空空如也」張善政：盡快改善

相關新聞

無號誌路口設減速平台可降速3成 吸引外縣市取經

為提升無號誌化路口行人安全，桃園市去年起設置組合式減速平台，利用平台設計及成型反光標線，強化行穿線可視性及辨識度。交通局...

1周3000多人連署 竹南龍鳳漁港北堤預告開放釣魚

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤於2020年10月曾有3000多人連署開放釣魚，縣政府回應打造釣魚平台，最近預告開放，推估6月下...

清寒高中生林雅各6度衝入火場救人 校方不辦歡迎會避免他受英雄化影響

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各勇闖火場搶救出70歲獨居老人，成為新聞焦點後，學校接到不少詢問電話，有意捐款或關心，還有...

桃園30年3樓以下建物 都更送利多

桃園市30年以上、3樓以下的無電梯建物約11萬戶，市府為加速都市更新，最近修訂「桃園市都市更新建築容積獎勵辦法」，凡都更...

竹北公車不便 有人上學耗2小時

新竹縣市因大眾運輸不發達，新冠疫情後公車鬧司機荒，影響搭公車通勤民眾出行。縣議員吳旭智接獲竹東高中學生陳情，指竹北地區有...

今年已揪濫倒25件 苗縣府：加強稽查

苗栗縣苑裡鎮順天段曾遭不肖業者挖「天坑」倒大量酸液，引發周邊居民擔心地下水汙染，多名議員近日發現縣內土地遭濫倒事業廢土、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。