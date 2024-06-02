1周3000多人連署 竹南龍鳳漁港北堤預告開放釣魚

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤於2020年10月曾有3000多人連署開放釣魚，縣政府回應打造釣魚平台，最近預告開放，推估6月下旬開釣，許多釣友走告分享好消息，準備大顯身手。

海洋委員會海洋保育署補助及縣府配合款，共約850萬元，建置竹南鎮龍鳳漁港北堤釣魚平台工程，平台長約110公尺、寬2.5公尺，原堤防寬60至80公分，提供更舒安全的空間，縣府今年5月30日公告預告開放為垂釣區。

縣府農業處漁業科指出，預告至6月10日，配合工程驗收，推估6月下旬開放釣魚，垂釣方向朝平台北方，不可朝港內航道，釣客應全程穿戴救生衣，及救防護鞋等防護設備，及自負安全責任，違反者依漁港法處罰3萬至15萬元罰鍰或勸導。

龍鳳漁港北堤開放垂釣備受期待，釣友李建皜曾於2020年發起連署爭取，1周之內就有3000多人響應，李建皜說，釣魚平台即將開釣，許多釣友都走告，準備搶「鮮」體驗釣當令的黑鯛、金目鱸。

李建皜指出，嘉義縣布袋港垂釣區採實名預約釣魚制，且如果違規會有黑名單，他建議龍鳳漁港能夠比照，並上課發放釣魚證，下一波釣友爭取後龍鎮外埔漁港北堤開放垂釣。

縣議員葉忠倫關心龍鳳漁港北堤釣魚平台案，他說，龍鳳漁港是釣友口耳相傳熱門釣點，釣魚平台提供釣客更舒適的環境，不影響漁船航行，魚貨直銷中心新建中，鄰近台61線、國道3號交流道，竹南、頭份苗北雙城，及新竹市都是腹地，外地釣客也會來，消費創造本地商機。

漁業科表示，縣府啟動「向海致敬-友善釣魚」行動方案，2020年4月起陸續開放後龍鎮公司寮漁港北堤、外埔漁港南堤，及通霄鎮新埔漁港北堤釣魚平台垂釣， 龍鳳漁港北堤釣魚平台將加入行列。