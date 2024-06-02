新竹「西市仔」 環境規畫翻新

新竹市70多年歷史的中央市場是地方耆老口中的「西市仔」，近年因建物老舊，環境潮濕陰暗，人潮不如以往。市府近日向中央爭取到1450萬元補助款，預計年底動工翻新，明年中旬完工後，環境將會更加明亮，入口也有全新招牌意象。

新竹市產發處長許智堡表示，中央市場是1950年戰後人潮逐漸聚集形成，原本是一大片木造攤位，後來才蓋成磚造水泥的商場，由於鄰近新竹城隍廟，人潮絡繹不絕，承襲了好幾代新竹人記憶。

市長高虹安指出，中央市場使用年限已久，許多設備該更新升級，市府向經濟部爭取公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫，獲1450萬元補助，預計將增加市場照明設備、更換入口招牌意象和重新整理電源線路。

許智堡指出，電線線路重新整理尤其重要，因為老舊線路容易有電線走火可能，期待重新拉線後能夠提升市場的公共安全，計畫還會一併改善市場內的排風、排水系統，讓陰暗潮濕的市場不再是勸退人們前來購物的因素。