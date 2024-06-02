今年已揪濫倒25件 苗縣府：加強稽查

苗栗縣苑裡鎮順天段曾遭不肖業者挖「天坑」倒大量酸液，引發周邊居民擔心地下水汙染，多名議員近日發現縣內土地遭濫倒事業廢土、廢棄物情況日趨嚴重，案件量2019年10件到2023年41件成長逾4倍，今年截至目前也有25件，呼籲縣府重視；縣府表示，案件量增加是環保局加強稽查執法力道成果，未來也會持續進行。

縣議員張顧礫指出，順天段土地遭濫倒酸液情況嚴重，附近除了民宅，還有國小，大家都擔心環境用水被汙染，希望環保單位提供水質檢測報告，讓大家安心，未來更要設法移除汙染，復原土地復原。

環保局長陳華盛表示，順天段「天坑」現場土壤檢測有重金屬超標情形，將公告為土壤汙染控制場址，但周邊水井的地下水檢測均未發現汙染，未來將長期監控。

議員也發現，苗栗境內閒置土地遭人濫倒事業廢棄物案件增加不少，除近5年成長4.1倍，今年截至5月也有25件，應設法遏止。

環保局說明，移送案件會暴增，主因是之前僅移送大卡車濫倒廢棄物情事，若是小貨車載運廢棄物或未查獲行為人，會交由地主或鄉鎮公所協助清除，但為了遏阻濫倒歪風，目前作法是「大小通吃」，案件量才增加。