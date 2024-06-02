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竹北公車不便 有人上學耗2小時

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣議員吳旭智接獲竹東高中學生陳情，盼增加公路客運「5673」班次，縮短通學時間。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員吳旭智接獲竹東高中學生陳情，盼增加公路客運「5673」班次，縮短通學時間。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣市因大眾運輸不發達，新冠疫情後公車鬧司機荒，影響搭公車通勤民眾出行。縣議員吳旭智接獲竹東高中學生陳情，指竹北地區有上百名學生到市區上學每天往返得花4小時，盼能調整路線或加開「5673」公路客運加強疏運；對此，公路局新竹監理所表示將請客運業者衡量人力與工時，評估增班的可行性。

竹東高中學生向吳旭智反映，能到達學校的公車客運有「5608」、「5673」2條路線，前者停靠站點較多，從竹北到學校單趟車程大約要40分鐘，有些人離市區較遠須轉車，單趟通勤時間就超過2小時，而且上午7時前只有3班，得跟其他上班族搶位子，錯過就會遲到，後者雖然停靠站少、車程短，但只有下午發車。

吳旭智說，不僅竹東高中學生，竹北地區還有許多學生有通勤需求，每天上午只有4班車，實在供不應求。

竹東高中校長彭德和表示，學校有想過增加校車路線，但近年客運業鬧司機荒，業者幾乎不願意經營校車，更別提增加路線，不過還是會努力跟業者接洽，盡量滿足學生需求。

新竹區監理所表示，將請新竹客運於駕駛人力及工時考量下，能衡量學生通勤需求，評估增班可行性。

公車 新竹 竹東高中

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