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桃園30年3樓以下建物 都更送利多

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園火車站旁的大同路不少低樓層老屋，未來恐與鐵路地下化及新車站形成鮮明對比，地方認為新的容獎辦法有助推動都更，帶動區域發展。記者陳俊智／攝影
桃園火車站旁的大同路不少低樓層老屋，未來恐與鐵路地下化及新車站形成鮮明對比，地方認為新的容獎辦法有助推動都更，帶動區域發展。記者陳俊智／攝影

桃園市30年以上、3樓以下的無電梯建物約11萬戶，市府為加速都市更新，最近修訂「桃園市都市更新建築容積獎勵辦法」，凡都更基地包含上述建物且面積比例超過二分之一，市府將給予5%容積獎勵；新辦法經市府公告已經上路，地方人士樂見加速都更的誘因變多，產業界稱都更整合不易，有激勵作用。

桃園目前公辦都更有8件，民間申請的都更案有21件，市議員劉曾玉春與李家興在議會質詢時，都認為都更案量太少，市中心房子越來越老，除影響市容，也有公安疑慮，建議市府提供更多誘因。

都發局發現，市中心老城區都更困難，主因在於原有都更容積獎勵辦法，只針對30年以上、4樓以上無電梯建物，提供建築基地6%到15%容積獎勵，但諸如老舊透天、3樓以下集合式住宅均不適用。

桃園修法新增30年以上、3樓以下且無電梯的建物容積獎勵辦法，只要都更基地整合上述建物面積超過一半，即可獲得基地面積5%獎勵；都更基地範圍越大，獎勵面積越多；不過，如果基地有部分土地已申請整合4樓以上老舊建物獎勵，該部分就不能重複納入計算。

桃園市住宅發展處表示，新增條文已公告實施，此次修正案還有新增建築基地保留沿街步道及無頂蓋街角廣場2種開放空間的容獎辦法，獎勵面積依保留開放空間大小計算，最高可達50%。

桃園區玉山里長林于翔表示，桃園正進行鐵路地下化，桃園火車站改建已動工，玉山里緊鄰車站的大同路多是3樓以下的無電梯老屋，未來新舊建物恐成鮮明對比，新的容獎辦法有助於車站周邊都更，絕對是好事。

桃園市建築人交流會輔導理事長翁淳宏表示，新的容獎辦法確實有誘因，畢竟都更整合住戶意見不易，一個案子通常得花2、3年以上整合，加上拆除、搬遷補償、住戶租金補貼等成本，市府提供更多獎勵，對開發商或建商都有激勵效果。

建築 桃園 都更

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