桃園龍潭龍元宮建廟200年 系列活動一路玩到年底
桃園龍潭龍元宮今年適逢建廟200年，廟方舉行長達半年的系列活動，今龍元宮廟埕舉辦「萬世永賴五穀爺-龍潭龍元宮，建廟二百年」慶典開幕式暨第3屆神龍鬧鎮活動，桃園市長張善政出席表示，明是五穀爺神農大帝聖誕，感謝神農大帝庇佑龍潭五穀豐收，祈求今明2日遶境圓滿順利，也祈求神農大帝庇佑所有桃園市民平安健康、家庭和樂。
今一早就由張善政與龍元宮主委林錦浪主委共同參與「豐登巡境」起駕儀式，恭迎神農大帝祈安遶境龍元宮傳統祭祀圈，風雨無阻、與神同行28公里徒步巡庄，遶境儀式結束後由桃園市副市長蘇俊賓安座。
蘇俊賓表示，張善政上任後市政團隊就已開始關注龍元宮即將建廟200年並認真看待，龍潭因為龍元宮的在地信仰團結在一起，成為重要在地認同，希望廟方與市府的支援能一同攜手，讓在地關心文化、宗教、設計乃至創業的年輕人，有揮灑的舞台。
這次龍元宮周邊「百草廟市」邀請75組品牌及傳統夜市美食與遊戲攤位共組鬧熱市集，結合市街闖關活動推廣鄰近文化場域與特色老店。晚間的「夜戲神龍」，是於廟埕展開融合傳統與當代的跨界酬神演出、「野台宴神」晚宴，由享有台灣廚神之名的國宴主廚阿發師，與本地新百王餐廳金帽廚師阿宏師合作，推出台菜碰撞客庄飲食文化的料理饗宴。
本次慶典從地方「龍潭」出發，透過現代策展手法，讓信仰重新回到日常並貼近生活所需，本日開幕儀式後，將持續從文化、產業與觀光切入，辦理一系列民藝美學、地景展演、香客旅店、地域伴手、數位讀庄、農村行旅等活動到年底，邀請大家共下前來龍潭，感受地方生活的豐沛與美好。
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