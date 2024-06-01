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林雅各闖火場救人 校方不辦歡迎會避免他受英雄化影響

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
火場救人的清寒高中生林雅各受到各方關注。本報資料照片
火場救人的清寒高中生林雅各受到各方關注。本報資料照片

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各勇闖火場搶救出70歲獨居老人，成為新聞焦點後，學校接到不少詢問電話，有意捐款或關心，還有團體希望直接到校捐款，校方都告知他的畢業旅行費用已由家長會幫忙解決，至於捐款會請對方直接捐到學校教育儲蓄專戶；他如果回校上課，校方討論後決定不辦全校的歡迎活動，不希望他被過度「英雄化」出現負面影響。

林雅各是體育班學生，日前六度冒險闖火場救出老人，受到各方關注和讚賞，但他家是低收入戶，顧慮家中經濟情況，未報名參加6月間的畢業旅行，境況讓不少人感到心疼，班上同學還主動發起集資，不想讓他在畢旅「缺席」，家長會得知後已幫忙支付。

興華高中校長胡文生說，校方接到許多關心或想捐款的電話，都會先告知林雅各的畢旅費用已解決，甚至還有人質疑捐到學校教育專戶會被校方挪用。

胡文生說，學校既有的苗栗縣立興華高中教育儲蓄專戶，類似專戶各校都有且經勸募條例審查通過，任何一筆捐款都有嚴格監督，但捐助他必須備註「林雅各獎助學金」，留有姓名或地址的捐助者學校都會寄收據給對方，如果沒有，收支憑證都會保留，可隨時接受查核，如捐助金有節餘，會持續轉到他就讀的大學，資助他的學習費用。

他強調，林雅各出院後，校方並不清楚他何時回校上課，也未與家長連繫，但學校不會為他辦英雄式的全校歡迎會，避免他受負面影響，能盡快回歸正常教育生活。

捐款 畢業旅行 苗栗縣

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