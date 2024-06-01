苗栗縣龍舟賽辦點睛下水儀式 年度盛會端午節當天登場
苗栗縣龍舟錦標賽將在6月10日端午節當天在竹南中港溪河段舉辦，鎮公所今天下午1點進行龍舟點睛及下水儀式，縣長鍾東錦、立委陳超明等人分別擔任「點睛官」為龍舟開光，揭開今年全縣龍舟大賽的序幕。
竹南鎮辦全縣龍舟賽已20多年，期間有幾年曾移師到頭屋明德水庫、三義大池塘舉辦，但鎮公所同時也自辦龍舟賽，維持賽龍舟的民俗傳統，2020至2022年因疫情停辦3年，去年終於恢復辦理；今年參賽隊伍共36隊，包括社會組12隊、青工組8隊、休閒組16隊。
龍舟點睛儀式循古禮辦祭祀法會，迎請中港慈裕宮、港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮，祈求比賽順利、人員平安。
端午節龍舟賽當天，鎮公所規畫在周邊場域辦各項活動及表演節目，分為主舞台區、河道競賽區及攤販區，有魔術秀、氣球達人、親子闖關、陸上行舟、特技風箏、親子DIY等多項節目及體驗活動，還有風味美食攤區；竹南端午祭江洗港是苗栗縣無形文化資產，下午慈裕宮媽祖婆率隊的洗港遶境隊伍和陣頭也會行經龍舟賽會場，讓龍舟賽事氣氛達到最高潮。
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