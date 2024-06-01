新竹縣芎林鄉議員補選 國民黨陳星宏勝出

新竹縣選委會表示，新竹縣議會第20屆議員第7選舉區（芎林鄉）缺額補選，由無黨籍候選人彭信康對上中國國民黨候選人陳星宏，今天進行投票，開票結果由陳星宏勝出。

新竹縣選委會今天發布新聞稿指出，新竹縣議會第20屆議員第7選舉區（芎林鄉）無黨籍前議員鄭昱芸因共同犯貪污治罪條例，經最高法院判決確定，內政部於3月13日解除議員職權。

選委會表示，鄭昱芸經內政部解除議員職權後，此選舉區缺額均達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法規定應辦理補選，今天辦理缺額補選投開票。

選委會指出，開票結果，1號彭信康得票數為2178票、2號陳星宏得票數是4480票。選舉結果及當選人名單，將提委員會議審議後陳報中央選舉委員會審定。