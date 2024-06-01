苗栗遭濫倒事業廢棄物案暴增4倍 嚴防土壤與地下水汙染

苗栗縣出現外地事業廢棄物、營建廢土濫倒情況嚴重，最近在議會引起多名議員關切，要求遏阻；其中苑裡鎮順天段約半公頃土地長期被不肖業者挖「天坑」濫倒廢酸液，摻雜其他廢棄物製成不堪用的混凝土塊掩飾，附近居民擔心地下水遭汙染；環保局長陳華盛強調現場土壤檢測超標，將公告列為土壤汙染控制場址，周邊水井數度檢測地下水，目前未發現有汙染情況，未來仍將長期監控。

濫倒事業廢棄物的移送法辦案件，苗栗縣2019年有10件，去年增為41件，今年到5月就已25件，足足暴增了4倍以上，

縣議員張顧礫指出，順天段土地濫倒廢酸液情況嚴重，周邊居民憂心忡忡，且附近還有國小，希望環保單位提供水質相關檢測數據讓居民了解，未來更要設法移除汙染土壤，讓土地復原。

陳華盛指出，全案去年8月由環檢警共同查獲，查扣機具，涉案人交保，因檢方要溯源追查，當時訊息未對外發布，今年1月公布後，但現場各類廢棄物、機具因「證物保全」必須維持現狀，經請示後，5月初檢方已同意現場開放處理，廢酸洗液來自9家電鍍廠，但目前查獲的涉案行為人已死亡，環保局將要求產生酸液的廠家承擔並提出場址改善計畫。