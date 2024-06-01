上學搭車竟要花上2小時 竹東高中學生陳情盼誰來解決

新竹縣市因大眾運輸不發達，加上疫後公車司機難找人甚至減班，影響搭公車通勤民眾出行，有竹東高中學生日前即找上民代陳情，搭車上下學單程就要花上2小時通勤，希望公部門能協助解決困擾學生的交通問題，不再讓寶貴的學習時間耗費在搭車通勤上。

竹東高中學生表示，因有不少同學都住在竹北或新竹市區，每次上放學都要擠公車，若一旦沒搭上，下班車就要等很久，甚至常有同學乾脆請假不去上課，且因公車常需要轉乘才能從學校往來家中，住的遠的同學甚至單程就要花上2小時搭車，若能增加公車班次甚至直達車，才能讓同學們不必再為搭車煩惱。

據了解，竹東高中全校有約1700名學生，高達8成住在其他鄉鎮，甚至外縣市，每天都需通勤上下課，學校雖提供校車接送，不過因路線、可載人數有限，並無法照顧到所有學生，其餘學生只能仰賴公車通勤。

竹東高中學生建議，希望新竹客運、快捷公車能增設路線班次，尤其從學校經由快速公路直達市區的5673班次，若能在上放學時段增班，就能不必像其他路線站站停，能大幅減少通勤時間。

接獲陳情的縣議員吳旭智表示，新竹大眾運輸困境已造成學生通勤困難，但要求客運業者在經營不符成本的情況下增班，可行性有限，因此將為學生爭取幸福巴士或幸福小黃，解決學生通勤問題。

竹東高中校長彭德和表示，實際上學校上放學時段都有開闢竹北或是市區往來學校的校車路線，全部校車路線有30條，但因安全考量，校車必須人人有座位、不能站立搭乘，且部分學生無法配合校車發車時間搭車，因此只能轉而搭乘公車。

彭德和指出，因近年校車司機難找，委外業者多不願經營校車路線，可能讓學生擔心校車會減班，學校仍會努力與業者接洽，希望加開校車盡量滿足學生需求。

新竹縣府表示，為了解決學生們通勤不便，將函請公路局新竹區監理所評估增班公車，同時將建議學校以學生所需的點對點接駁，增加提供校車接送的班次及服務範圍。