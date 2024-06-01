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70年的新竹「西市仔」 斥資1450萬將華麗變身

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
已有70年歷史的中央市場將進行翻新改建，以提升照明、公共安全為主要目的，希望提供民眾更好的購物環境。圖／竹市府提供
已有70年歷史的中央市場將進行翻新改建，以提升照明、公共安全為主要目的，希望提供民眾更好的購物環境。圖／竹市府提供

有70多年歷史的新竹中央市場，是老新竹人口中的「西市仔」，但因建物老舊、潮濕陰暗，使得購物人潮不如以往，新竹市府將投入千萬元經費翻新，未來市場將變得更明亮，還會啟用新的招牌入口意象，希望讓更多新新竹人也能被吸引前來購物採買。

竹市府產發處長許智堡表示，中央市場承襲了幾代新竹人的記憶，是城市生活中最熱鬧的社會縮影。市場是在戰後的1950年代才聚集，原本是一大片木造攤位，後來才又興建起磚造水泥的商場，因為就在新竹城隍廟旁，人潮眾多，讓中央市場一直是新竹最熱鬧的商圈之一。

市長高虹安指出，中央市場與中央商場、西門市場比鄰連接，幅員廣大、攤位林立，為新竹市最具代表性、歷史悠久的傳統市場之一，至今仍是菜籃族們最常前往採買物資的菜市場，但也因為使用年限已久，市場內許多設備需更新升級。

新竹市府向經濟部爭取公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫，獲得全額補助1450萬元，預計將增加市場照明設備提升明亮度、更換現有已斑駁的入口招牌意象，以及將市場內電線線路重新整理。

許智堡指出，電線線路重新整理尤其重要，因為老舊線路容易有電線走火可能，期待重新拉線後能夠提升市場的公共安全，計畫還會一併改善市場內的排風、排水系統，讓陰暗潮濕的市場不再是勸退人們前來購物的因素之一。

高虹安期望透過改善這座充滿人情味的老市場，提升市場整體採購環境品質及公共安全。產發處更推薦民眾除了可以來西市仔買生鮮蔬果外，還別忘記市場內必吃的「糯米水餃」及「桂花潤餅」都是新竹美食代表，一旁還有「西市汕頭館」的沙茶牛肉火鍋，都具有老新竹的在地特色。

新竹 高虹安

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