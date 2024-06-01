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與苗栗結善緣 新北魏家捐贈縣府復康巴士傳承愛心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影

新北市民魏順華、魏淑華女士為完成母親的遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府，當年魏家子女為了讓老母親能有空地種菜，在苗栗後龍鎮置產，逢年過節家族都會來此團聚，也和苗栗結緣；受贈後縣內已有41輛復康巴士，其中36輛都來自各縣市愛心人士的捐贈，比率近九成，展現社會的愛心。

魏家子女說，母親很有愛心，曾是苗栗家扶的認養人，四、五年前也捐贈過救護車給後龍消防分隊，2021年過世，享壽92歲；這次捐贈的復康巴士以父親魏松英、母親魏翁碧娥紀念號命名。

捐贈儀式上午在縣府舉行，縣長鍾東錦代表受贈，感謝魏家子女的善心義舉。今天魏家三代大大小小多人一起前來，家族有律師、醫生、鴻海集團幹部，人才輩出。

縣府社會處表示，縣內目前有3萬3648 位身障人口，尤其輪椅者使用復康巴士就醫及外出的需求大；先前已有40輛小型復康巴士提供輪椅族朋友、長者就醫及外出時的交通接送服務，今年至4月服務人數有944人，服務趟次高達1萬2849人次；另外還有一輛復康遊覽車，有6個輪椅區及21人座位，可載著行動不便的輪椅者到各地遊玩，促進身障者社會參與的機會。

社會處長張國棟表示，受贈後縣內已有41輛小型復康巴士，其中近九成復康巴士來自社會善心人士陸續捐贈，已有36輛；縣府除了提供身障者、老人交通需求，目前也考慮將部分車輛提供社區、鄉鎮市公所提供服務。

新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影
新北市魏順華、魏淑華女士為完成母親遺願，今天捐贈一輛價值200萬元的高頂復康巴士給苗栗縣政府。記者胡蓬生／攝影

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