竹市公車電子紙站牌 預計年底前設置78處

新竹市長高虹安昨赴議會備詢，遭民代質疑竹市為何至今未建置智慧站牌，搭車民眾只能靠站牌時刻表了解班次資訊，質疑新竹市貴為科技城，卻在此部分落後許多縣市；新竹市府交通處承諾今年就會施作，預計年底前完成市區內78處電子紙站牌設置。

據了解，新竹市過去曾在市區重要站點，設置25站智慧站牌，但因為每年維管費用高達50萬元，且後續電信業者網路升級，智慧站牌卻不支援4G網路，市府不願花費百萬元升級站牌系統，造成站牌陸續停止運作，並在2020年底全數拆除，民眾只能透過手機App掌握公車動態。

新竹市議員曾資程表示，高虹安上任後曾說要推動建置智慧型公車站牌，但從去年講到至今都未見蹤影，與其他縣市相比相對落後；搭車民眾則反映，站牌時刻表字體小且密集，對長輩不是很友善，若能有智慧站牌即時顯示公車是否到站，一定會更方便。

新竹市交通處表示，智慧站牌預計6月就會陸續建置，年底前會完成78處電子紙站牌設置，廠商也提出設LED站牌的建議，將因地制宜設置，提供市民更好的候車品質。