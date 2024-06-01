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台61線後龍、竹南 6月9、10日封閉6路口

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
公路局9、10日2天將封閉台61線竹南、後龍沿線6個平交路口。圖／苗栗工務段提供
公路局9、10日2天將封閉台61線竹南、後龍沿線6個平交路口。圖／苗栗工務段提供

端午節6月8至10日的3天連假即將到來，台61線西濱快速公路苗栗後龍、竹南路段往年收假北返車潮都造成嚴重塞車，但實施封閉平面交叉路口後逐漸改善。公路局計畫循往例在9日至10日封閉竹南及後龍沿線6個平交路口，維持車流順暢；此外，跨越中港溪的玄寶大橋正進行局部補強改建工程，北上路段也有改道管制。

公路局苗栗工務段表示，封閉的平面交叉路口分別為竹南冷水坑龍好街11巷、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場及後龍苗11線大山腳，封閉時段為9日、10日二天的中午12時至晚上9時，屆時工務段會派員與警方引導車流，請用路人配合。

另外，高公局今年未封閉國3竹南匝道北上入口，竹南龍江街、博愛街口也未封閉，用路人可利用此處通往國道3號。而配合玄寶大橋補強改善工程，台61線即日起至6月28日，封閉94.2公里竹南路段至95.9公里後龍路段北上外側車道及慢車道內側車道，南下路線則不受影響。玄寶大橋整體改善工程預計要4年時間，最快2027年底完成。

車道 高公局

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