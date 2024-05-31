「晴空匯」火警隱憂 桃市展開283處高層建物安檢稽查
有鑒於新竹市「晴空匯」高層建築物於本月26日晚間發生火警，造成近360名住戶受困及2名消防人員殉職，為確保桃園市高樓層集合式住宅公共安全，桃園市政府責由消防局及建築管理處組成跨局處稽查小組，針對全桃高樓層集合式住宅實施建築公安及消防安全聯合稽查。
根據桃園市建築管理處統計，全市16層以上的集合住宅共計有283處，這次聯合稽查分工，由消防局針對建築物的消防安全設備、檢修申報及防災中心等實施重點查核；建築管理處則針對建築物直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電設備等進行查驗，健全高層建築物公共安全。
市府聯合稽查小組自今起展開執行高樓層集合式住宅稽查專案，消防局指出，今天首次稽查結果，發現所稽查對象的消防安全設備等尚符規定，唯有地下層發電機室的防火捲門的防火時效，稽查現場缺少證明文件，已責請該社區管委會儘速查證是否具防火時效，消防局也將持續追蹤管理。
消防局表示，集合住宅按消防法第6條、第9條規定，管理權人應設置並維護消防安全設備、每年應委託合格消防專技人員或檢修專業機構實施消防安全設備檢修，並於每年9月底前完成合格申報，針對消防設備不合規定者，最重將依消防法處新台幣30萬元罰鍰，並按次處罰直至改善完成。
消防局長龔永信表示，這次跨機關協調合作旨在確保市民居住安全，期能及早發現公安隱患，避免憾事發生，也希望社區管委會及區分所有權人能善盡管理權人職責，共同維護社區安全的居住環境，落實「自己財產、自己保護」，始能住得安全又安心，市府也將持續為市民公共安全把關。
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