國會改革延燒 綠推藐視議會法案

立院通過藍白版本國會改革法案，官員未來反質詢、虛偽陳述都涉藐視國會罪。各地綠營議員近日相繼推藐視議會法案，要求藍營地方首長表態。桃園市長張善政昨赴桃園市議會總質詢時，綠營議員要求支持，最後在「不違反現有法令」、「尊重議會決議」2前提下簽署承諾書，強調議會通過的案子只要合法，市府都會尊重。

民進黨團總召林志強表示，將在6月臨時會的臨時動議提案增修自治條例，相關條文草擬中，希望國民黨團與無黨聯盟能支持。國民黨團總召徐玉樹質疑，綠營行動是在打臉自己，「如果認為國會改革法案是反民主，為何要在地方推相同法案？」。無黨聯盟黨團總召李嘉興說，如果關乎公共議題、對人民有好處就會支持，但希望不要有意識形態的操作。

桃園市議會民進黨團準備的承諾書，內容寫道「我是桃園市長張善政，國會改革、議會也要改革，我支持桃園市議會推動藐視議會法案。桃園市政府公務員備詢時，不得反質詢、拒絕答覆、拒絕索資、虛偽陳述、應出席而未出席等」。林志強表示，市府官員備詢時曾拍桌、翻白眼，都是藐視議會，中央有立法院擴權，希望地方也跟進。

張善政答詢時為「國會改革法案」正名，他強調「擴權」應是指爭取本身不該有權力，但國會改革法案是爭取立委本來就該有的權利；針對綠營推動藐視議會法案，張善政強調，議會通過的案子只要合法，市府都會尊重，他也不會稱這項權利為「擴權」。

綠營議員要求張簽署承諾書，張善政原以內容不完整婉拒，後來在備註「不違反現有法令」、「尊重議會決議」2前提後才簽名。他會後受訪表示，只要是整個議會決議的內容，市府配合是天經地義，但也不能叫市府違法。