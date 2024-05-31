廢棄物頻入侵濫倒 苗縣長籲加強環境守望

檢警環去年破獲不法集團在苗栗苑裡租地非法棄置廢酸洗液，造成重金屬污染，對於縣內屢遭廢棄物入侵，縣長鍾東錦籲基層里長、社區加強守望，阻絕於污染發生前，降低環境傷害。

台中地檢署去年8月指揮檢警環調專案小組，查獲不肖再利用處理業者，收受工廠產出廢酸洗液後，為節省成本，將未完成反應處理的廢酸洗液載運到苗栗縣苑裡鎮順天段承租土地，誆稱作為水泥添加劑，與其他事業廢棄物混拌成水泥塊，現場棄置廢酸液、混合廢棄物約2800公噸，致使土壤遭重金屬汙染面積約5100平方公尺。

苗栗縣議員張顧礫今天在議會質詢時指出，苑裡號稱為苗栗「穀倉」，此案附近就是農業區，也有學校，居民多使用地下水，土地遭重金屬污染非同小可，且有滲漏情形，地方民眾擔憂污染風險，要求環保局說明後續監測、整治進度。

環保局長陳華盛表示，現場除廢酸液PH值低於2屬有害，其他均為一般事業廢棄物；另外，土壤部分確認重金屬超標，已公告為土壤污染管制區，待檢方起訴後進一步公告為污染控制場址；至於地下水方面，經檢測未受污染，為求保險，今年1月在附近2處民井採樣，都在安全值內，日前再度採樣，以檢視在枯水期、豐水期有無差異，會持續監測地下水質有無變化。

縣議員廖秀紅質詢時也提到，造橋鄉偏僻農路屢遭濫倒廢棄物，嚴重破壞地方環境。

陳華盛指出，縣內偷倒廢棄物案件108年有10件，到112年41件，今年截至5月已有25件，除因工商發展，營建廢棄物增加外，既有處理機構也逐漸老舊、飽和，在新機構申設相對困難情況下，處理費用節節攀升，不肖人士就走非法途徑；目前鼓勵合法土資場成為申請再利用處理機構，增加合法處理管道，以減少亂倒。

苗栗縣長鍾東錦表示，杜絕濫倒需要檢警環密切合作，呼籲司法單位一旦查獲行為人，盡快凍結財產，以確保後續污染整治經費，並將清理回復程度納入判刑輕重考量之一，此外，也希望里長、社區巡守隊等地方人士隨時提高警覺，若有土地出現異常變動，儘速通報，在行為發生前就制止，對環境傷害也不會那麼大。