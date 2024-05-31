西濱竹南、後龍路段端午連假封閉6處平交路口 主線增加通行號誌秒數

端午節6月8至10日的3天連假即將到來，台61線西濱快速公路苗栗後龍、竹南路段往年收假北返車潮都造成嚴重塞車，實施封閉平交路口後逐漸改善，今年公路局6月9、10日兩天部分時段將在竹南、後龍封閉沿線6個平交路口，並配合西濱主線增加通行號誌秒數，讓車流順暢；此外，跨越中港溪的玄寶大橋進行局部補強及改建工程也已開始， 北上路段將改道管制。

公路局苗栗工務段表示，台61線竹南、後龍封閉的平交路口共6處，包括竹南冷水坑龍好街11巷路口、復興路口、中美里路口、保福路口、竹南垃圾場路口及後龍苗11線大山腳路口，6處橫向路口封閉時段從中午12點至晚上9點 。

工務段表示，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響可持續前進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。封閉路段及時段，苗栗工務段都會派員與現場警力協助引導車流。今年高公局並未封閉國3竹南匝道北上入口，包括竹南龍江街、博愛街口也未封閉，方便駕車者通往國道3號。

玄寶大橋改善工程將採半半施工方式維持交通，5月30日8點起至6月28日下午5點止，將封閉台61線94.2公里竹南路段至95.9公里後龍路段北上主線外側車道及慢車道的內側車道，進行快慢車道分隔護欄敲除工程，施工期間請注意依牌面指示小心行駛。