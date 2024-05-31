桃觀音區公共工程多 垃圾增加 議員：清潔隊員不足還要管理掩埋場

桃園市議員許更生今天在議會總質詢指出，觀音區包括中油三接工、大潭電廠加裝發電建機組、草漯重劃區公共設施等重大公共工程都在趕工，這些人力造成生活垃圾量增加，清潔隊員原本就不足，還要撥一部分人力管理垃圾掩埋場，工作負荷量大，卻不見市政府提對策改善。

環保局長陳世偉表示，環境部對各縣市清潔隊員編制員額有訂定規範和原則，考量因素有人口數、面積及垃圾量，觀音區每日家戶垃圾量約50公噸，依上依照環境部的編制指導原則觀音區清潔中隊員額為104人，實際隊員為119人，去年桃園市招考錄取161位新進人員，今年有20人增補至觀音區中隊服務。不過許更生認為環保局也要把上述重大公共工程投入人力，衍生的生活垃圾併入計算，還有支援保障垃圾掩埋場的隊員因為不能排入收垃圾工作，等於加重其他人的負擔。

陳世偉說，保障垃圾場掩埋雖由由觀音區清潔中隊負責，但是也有委外人力支援，各區垃圾車運至觀音時，由各區司機及隊員負責運作；而保障垃圾場內大型機具處理垃圾調勻、壓實與覆土方面，由觀音區清潔中隊及外包廠商共同執行，環保局會持續爭取增加員額，及時補足人力，減輕隊員負擔。

許更生另外指出，環保局去年錄取一名16歲國中畢業生，派至觀音區沒多久因為決定進修就辦留職，同時雖然有遞補的機制，但是因為清潔中隊跨新屋、觀音、大園區，結果遞補的者工作地點選擇大園，等於觀音區少1名隊員。陳世偉表示未來辦理招考時，會於簡章中加強備取機制相關說明。