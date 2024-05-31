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推動勞權觀念 竹縣首次辦勞權教育真人版四格漫畫比賽

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府今年首次舉辦勞權教育真人版四格漫畫比賽，共有27件作品脫穎而出，今舉辦頒獎典禮表揚獲獎學生。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今年首次舉辦勞權教育真人版四格漫畫比賽，共有27件作品脫穎而出，今舉辦頒獎典禮表揚獲獎學生。圖／新竹縣政府提供

為推動勞權教育，新竹縣政府今年首次舉辦勞權教育真人版四格漫畫比賽，各學校參加踴躍，競賽並融入藝術及科技領域教學，以多元方式呈現勞權教育成效，共有27件作品脫穎而出，今舉辦頒獎典禮表揚獲獎學生，也期許所有學生建立正確勞權觀念，在未來打工或求職之際能保護自身權益。

縣長楊文科表示，在學校推動勞權教育及培力課程，可提升學生勞權知識及觀念，培養具勞權意識的公民，配合108課綱，縣府首度將普通高中公民科的勞動概念獨立成章，要求轄內各校落實勞權議題的教學與求職防騙宣導。

另外，為使勞權觀念向下扎根，也辦理「國小高年級職業認識與試探計畫」，提供國小高年級學生可至各職場認識及體驗的機會，讓國小學生對各項職業的工作內容、環境及所需技能有所了解，進而進行自我探索，有助未來生涯的規畫，也使學子及早建立正確的勞權觀念。

教育局表示，今年首次辦理此競賽即獲熱烈迴響，作品創意十足，件件精彩，除符合求職詐騙、職場多元性別平等環境、防制就業歧視、職業安全衛生與職災保護、勞資爭議等相關主題，作品製作過程更邀請教師、家長一起構思、討論，激發學生發揮想像力，讓勞權觀念深植學生的心中。

此次27件作品分別獲得國中組、高中組第一名至第三名及佳作獎項，而長期關注勞權議題的議員羅美文也到場鼓勵獲獎學生。頒獎典禮結束後，教育局與勞工處合作辦理113年度勞權教育種籽教師研習，參加對象為新竹縣國、高中教師，藉此提升新竹縣更多教師勞權教育相關知能，強化融入課程設計的能力，落實推動新竹縣勞權教育。

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