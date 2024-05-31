綠議員指竹市應設智慧公車站牌 市府：年底前設置

民進黨新竹市議員曾資程今天表示，竹市至今未設智慧型公車站牌，造成市民搭車困擾，應盡快設置，市府表示，今年將會施作，預計年底前完成78處智慧站牌設置。

曾資程告訴中央社記者說，新竹市為科技城，市長高虹安上任後說要推動建置智慧型公車站牌，但至今未見，相較於其他縣市比較也顯得落後，造成民眾在搭乘公車時不便，盼市府要加快落實智慧站牌建置，照顧使用大眾運輸的民眾。

1名搭乘竹市公車民眾告訴中央社記者說，目前雖可透過手機查詢公車動態，但也有不少長者會搭乘，對長者而言用手機查詢公車動態較難使用，此外在站牌上雖貼有班次時刻，但字體小且資訊複雜密集，閱讀資訊時較不友善，希望能盡快建置智慧站牌，能即時顯示公車動態。

對此新竹市政府告訴中央社記者說，新的智慧站牌預計6月會進場施工建置智慧站牌，年底前完成78處電子紙站牌設置，廠商也提出設RLCD站牌的建議，市府會參考其他縣市經驗，評估引進。

市府說，後續將因地制宜設置，提供市民更好的候車品質，市府也已追加新台幣750萬元預算及中央補助，發包建置，打造更便利搭乘環境。