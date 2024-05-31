快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補足山區醫療 桃園復興第一座洗腎中心預計今年9月完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區洗腎民眾一周需下山3天，單趟至少超過1個半小時，為避免洗腎民眾舟車勞頓，桃園衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，預計今年9月完工。圖／桃園市政府提供
桃園復興區洗腎民眾一周需下山3天，單趟至少超過1個半小時，為避免洗腎民眾舟車勞頓，桃園衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，預計今年9月完工。圖／桃園市政府提供

桃園市復興區洗腎民眾一周需下山3天，單趟至少超過1個半小時，為避免洗腎民眾舟車勞頓，桃園衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，工程歷經2次流標，近期開工，預計今年9月完工，將設置7床，目前醫療團隊循採購法招標中，完成後將可節省30分鐘以上車程。

桃園復興山區目前共有28位洗腎民眾，復興區長蘇佐璽表示，現在洗腎民眾需要搭乘洗腎中心專車下山至大溪洗腎，單趟超過1個半小時，上巴陵要下山時間更久，當然希望能盡快滿足地方需求。

三光里有長者抱怨常常到山下已經中午，洗腎完返家也晚上了，市議員蘇偉恩說，復興區幅員遼闊，洗腎都要至區外，加上要洗腎的民眾主要都是周一、周三及周五下山，非常舟車勞頓。

蘇偉恩指出，復興區洗腎人數相較其他區的確人較少，但也不能因為少就不興建，感謝市府支持原鄉醫療，目前復興山區上缺乏急診、婦科等科別，希望市府也能朝增加小型醫療中心模式，讓醫療資源更齊全。

羅浮里多功能辦公廳去年完工啟用，1樓除提供衛生所使用，也將規畫增設洗腎病床，就近照顧復興區洗腎患者。原預計今年初可啟用，不過衛生局表示，洗腎中心選址在復興區中間，但因地處偏遠地區，歷經2次流標，經第3次公告後才有廠商投標，已於今5月25日開工，預計今年9月完工，將裝修硬體、病床隔間及添購7床洗腎設備。

衛生局說，第一階段預計開設7床，目標最多可達到10床，目前醫療團隊正循採購法招標，後續委託專業醫療團隊，市府將補助近千萬元，讓團隊能服務洗腎民眾。

團隊 洗腎 衛生局

延伸閱讀

對流雲系發展旺 台北等14縣市大雨特報

桃園綠營推藐視議會法案要市長表態 張善政簽承諾書

離譜！高雄山區遭濫挖「3座籃球場大」 盜砂惡徒狠賺不義財

新北自行車通勤路廊 7月串起桃園及台北

相關新聞

補足山區醫療 桃園復興第一座洗腎中心預計今年9月完工

桃園市復興區洗腎民眾一周需下山3天，單趟至少超過1個半小時，為避免洗腎民眾舟車勞頓，桃園衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設...

智慧公車站牌設了又拆空白4年 竹市府：年底前設電子紙站牌

新竹市公車站牌不智慧，搭車民眾只能依靠站牌張貼的時刻表了解公車班次資訊，遭民代質疑為何新竹市至今未建置智慧站牌，與其他縣...

桃市土地標售烏龍「1.4億誤植1400萬元」得標人錢都付清卻被撤銷

桃園市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，民政局4月辦理代為標售桃園區中山路一筆祭祀公業土地，業務科輸入電腦資料時，把底標金...

端午佳節將至 竹縣府規畫近40場次社福親子活動

端午佳節各項應景活動即將登場，新竹縣政府社會處規畫了近40場社福親子活動，從手作DIY、親子共學到親職講座，內容豐富多元...

破壞名家題字 桃市府挨批

桃園市議員舒翠玲昨天在議會總質詢批市府公務員的美學和素養差，書法名家過去為橋梁題的字不是被拿掉，就是被市府擅自改變方向，...

全桃唯一有救生員水域 宇內溪戲水區明天起開放

夏季即將來臨，小烏來特定風景區「宇內溪戲水區」6月1日至9月29日開放，該處為全桃唯一有救生員駐點的開放水域。桃園市觀光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。