補足山區醫療 桃園復興第一座洗腎中心預計今年9月完工

桃園市復興區洗腎民眾一周需下山3天，單趟至少超過1個半小時，為避免洗腎民眾舟車勞頓，桃園衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，工程歷經2次流標，近期開工，預計今年9月完工，將設置7床，目前醫療團隊循採購法招標中，完成後將可節省30分鐘以上車程。

桃園復興山區目前共有28位洗腎民眾，復興區長蘇佐璽表示，現在洗腎民眾需要搭乘洗腎中心專車下山至大溪洗腎，單趟超過1個半小時，上巴陵要下山時間更久，當然希望能盡快滿足地方需求。

三光里有長者抱怨常常到山下已經中午，洗腎完返家也晚上了，市議員蘇偉恩說，復興區幅員遼闊，洗腎都要至區外，加上要洗腎的民眾主要都是周一、周三及周五下山，非常舟車勞頓。

蘇偉恩指出，復興區洗腎人數相較其他區的確人較少，但也不能因為少就不興建，感謝市府支持原鄉醫療，目前復興山區上缺乏急診、婦科等科別，希望市府也能朝增加小型醫療中心模式，讓醫療資源更齊全。

羅浮里多功能辦公廳去年完工啟用，1樓除提供衛生所使用，也將規畫增設洗腎病床，就近照顧復興區洗腎患者。原預計今年初可啟用，不過衛生局表示，洗腎中心選址在復興區中間，但因地處偏遠地區，歷經2次流標，經第3次公告後才有廠商投標，已於今5月25日開工，預計今年9月完工，將裝修硬體、病床隔間及添購7床洗腎設備。

衛生局說，第一階段預計開設7床，目標最多可達到10床，目前醫療團隊正循採購法招標，後續委託專業醫療團隊，市府將補助近千萬元，讓團隊能服務洗腎民眾。