智慧公車站牌設了又拆空白4年 竹市府：年底前設電子紙站牌
新竹市公車站牌不智慧，搭車民眾只能依靠站牌張貼的時刻表了解公車班次資訊，遭民代質疑為何新竹市至今未建置智慧站牌，與其他縣市相比落後許多，新竹市府交通處承諾今年就會施作，預計年底前完成市區內78處電子紙站牌設置。
新竹市府交通處表示，全國各縣市都有為讓民眾有更好的候車體驗而設智慧站牌及App公車動態，讓民眾能即時掌握清楚乘車資訊，高市長上任後新竹市府已經追加750萬元預算，發包委託遠傳建置。
交通處指出，新的智慧站牌預計6月就會進場施工建置智慧站牌，年底前完成78處電子紙站牌設置，廠商也提出設LED站牌的建議，因此未來將因地制宜設置，提供市民更好的候車品質。
據了解，新竹市過去曾在市區重要站點，設置25站智慧站牌，但卻因為每年維管費用高達50萬元，且後續電信業者網路升級，但智慧站牌卻不支援4G網路，市府不願花費百萬元升級站牌系統，造成站牌陸續停止運作，並在2020年底全數拆除，民眾只能透過手機App掌握公車動態。
市議員曾資程質疑新竹市貴為科技城，高虹安上任後也宣布要推動建置智慧型公車站牌，但從去年講到至今都未見蹤影，與其他縣市相比相對落後，造成市民在乘坐公車時，有非常多不方便和困擾，呼籲新竹市府加快腳步落實智慧站牌建置，照顧使用大眾運輸的市民。
搭車民眾表示，雖然現在手機可以查詢公車動態，但大多數搭公車的都是上了年紀的長輩，可能對長輩來說不太方便，尤其現在站牌上雖貼有班次時刻，但字體小且資訊複雜密集，有老花眼的長輩來說不是很友善，還常有班次誤點的情況，若能有智慧站牌即時顯示公車是否到站，一定會更方便。
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