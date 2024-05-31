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桃市土地標售烏龍「1.4億誤植1400萬元」得標人錢都付清卻被撤銷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員黃婉如在總質詢指民政局標代辦祭祀公業土地標售擺烏龍。圖／桃園市議會直播畫面
議員黃婉如在總質詢指民政局標代辦祭祀公業土地標售擺烏龍。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員黃婉如今天在議會總質詢指出，民政局4月辦理代為標售桃園區中山路一筆祭祀公業土地，業務科輸入電腦資料時，把底標金額1.4億多元誤植為1400多萬元，決標後產權移轉前，才發現擺烏龍，緊急撤銷標案，嚴重影響得標者權益。

「說撤銷就撤銷，那如果我們投標多寫一個零，難道就要付這麼多錢嗎？」得標代表人表示，該付的錢都付清了，市政府一句話「誤植、疏失」就撤銷，人民權益在哪裡？他們從曾祖父之前就世居這裡，有地上物產權，還保留祖先傳下來日據時期的地籍文獻。

「每次看見這些老舊的文件資料就覺得很有溫度，甚至很想哭」，投標代表人表示，投標很單純就是希望幫祖先保有土地，子孫也能安身立命，現在得標卻又被撤銷，已經和律師討論如何主張維護基本權益。

得標代表人說，這筆地2013年辦過一次標案，當時底價約6000萬元沒人投標，隔了11年市政府再招標，1000多萬元的底價，以為是過去沒人投標這次大幅降價，大家很興奮，一方面因為可以負擔，一方面想終於能幫祖先保有土地，於是集資投標。他們是第2高價但是有地上權，因此能優先承購資格，於是用最高得標價購得土地。沒想到興奮沒幾天，就收到撤銷的公文。

民政局說明確實有疏失，當初業務科把資料輸入電腦時，金額應該輸入1億4222萬8800元，結果少寫一個2，成了1422萬8800元，沒校對出錯誤就上網，決標後得標者完成繳款，發現稅務機關的資料這筆土地增值稅要1300多萬元，才察覺金額誤植，緊急依行政程序法117條有疏失為由撤銷標案。

民政局表示，過去祭祀公業土地代為標售案都由地政局辦理，民政局今年第一次接手，標售後扣除增值稅，餘額仍為祭祀公業，如未領回由政府代為保存10年，期限過後仍未領回就歸國庫。

得標者錢都繳了卻因桃市府烏龍被撤銷得標資格。圖／桃園市議會直播畫面
得標者錢都繳了卻因桃市府烏龍被撤銷得標資格。圖／桃園市議會直播畫面

桃園 餘額

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