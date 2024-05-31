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端午佳節將至 竹縣府規畫近40場次社福親子活動

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣政府社會處在6月份規畫了近40場次的端午應景社福親子活動，從手作DIY、親子共學到親職講座，內容相當豐富多元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府社會處在6月份規畫了近40場次的端午應景社福親子活動，從手作DIY、親子共學到親職講座，內容相當豐富多元。圖／新竹縣政府提供

端午佳節各項應景活動即將登場，新竹縣政府社會處規畫了近40場社福親子活動，從手作DIY、親子共學到親職講座，內容豐富多元，讓大小朋友共度歡樂的節慶時光；同時也有一系列針對兒童發展篩檢、家庭照顧者與新住民家庭的支持服務，以及社工與志工的專業課程，歡迎民眾報名參加。

縣府社會處表示，隨著端午佳節將至，特別規畫近40場次一系列應景活動，活動形式多元豐富，包括在竹北綜合社會福利館舉辦的「粽葉飄香慶端午」系列課程，從彩繪龍舟、包粽子、划龍舟到做木屐，帶領孩子體驗傳統習俗。

另外，6月8日在新竹縣政府前廣場的「六角好物節愛心義賣市集」，為縣府、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所與六角國際股份有限公司共同舉辦，邀請社區民眾共襄盛舉。

縣長楊文科表示，縣府持續擴充社福軟硬體設施，致力於打造一個友善、溫馨、完善的育兒環境，希望透過多元的親職活動，讓竹縣的孩子在歡樂中學習成長，也減輕家長育兒壓力，增進親子關係。

社會處呼籲，希望家長們能多參與縣府規劃的親職活動，增進家庭關係、創造親子回憶，相關活動訊息詳見「竹縣社福•無限幸福 6月社福活動彙整表」，歡迎民眾透過表內連結線上報名(https://reurl.cc/Ke2Xan)。

新竹 育兒 親子

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