破壞名家題字 桃市府挨批

桃園市議員舒翠玲昨天在議會總質詢批市府公務員的美學和素養差，書法名家過去為橋梁題的字不是被拿掉，就是被市府擅自改變方向，書法行氣盡失，非常不尊重，連包覆公園電箱的隔柵，也沒有美感，引來民怨。市長張善政答詢表示，未來會注意美學素養，並建立資料圖庫。

中壢區中山橋、中正橋早年請2位大師題字，中正橋是已故名家黃群英老師的題字，舒翠玲說，整修時題字的石板卻被丟掉，換成電腦選字，引來黃的學生群起抗議，後來才重現黃老師的字。

中央橋戴武光的書法題字，方向被市府剪輯拼貼成左到右，破壞書法行氣，向市府反映後已改正。

舒翠玲強調都市景觀、人文素養是時間累積內化出來的，美可以觸動人心，但是工程人員美學素養卻這麼差，難怪網路上評論桃園很難玩，都市景觀差。

張善政說，市府不只開美學講習，還有其他素養課程，未來人事升遷將注意相關素養程度。市府還有城市美學會報，未來會建立資料圖庫，提供具水準和豐富的畫面給工程單位參考。