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竹22線沿途多校 7月起禁行砂石車

聯合報／ 記者巫鴻瑋范榮達／連線報導
鄉道竹22線嘉興路兩側商家密集，7月起將禁止砂石車通行。圖／竹縣府提供
鄉道竹22線嘉興路兩側商家密集，7月起將禁止砂石車通行。圖／竹縣府提供

新竹縣鄉道竹22線過去20年以來，是竹北砂石車專用車輛主要行駛路線之一，但隨竹北發展，路線已貫穿市區，且經過多所國中小，已威脅行人安全。竹縣府昨宣布，7月1日起禁行43公噸以下砂石車。

7月1日起，43公噸以下砂石車須改行駛條替代路線，分別為縣道120線竹北市光明六路及光明六路東一、二段，下午5時至7時、晚上10時至隔天上午9時依然禁行；竹北市興隆路一至五段、中華路台1線至東興路120線，上午7時至9時及下午4時至晚上7時禁行。

地方民眾多次陳情要求禁止砂石車通行，竹縣府4月道安會報決議竹22線禁行砂石車。交旅處說，竹22線行經竹北市區段已成熱鬧商業區，人車眾多，且部分路段路幅狹窄，又經過光明國小、成功國中、六家高中，已不適合砂石車行駛。

另外，苗栗台3線大湖鄉栗林國小路段3月調降10公里，議員楊恭林認為局部路段降速宛如陷阱，違規件數翻倍，家中2輛車收到10多張超速罰單，建議統一速限；他說，警方統計1月取締352件、2月402件；3月調降速限後，暴增到784件，超速違規要記點，「我都不知道駕照會不會被吊扣」。

縣警局長陳世煌回應，降速公告上路後，警方宣導並設標誌標線；即日起將加強宣導、滾動檢討，有必要會提報道安會報討論修正。

北市 砂石 速限

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