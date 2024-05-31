聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹22線沿途多校 7月起禁行砂石車
新竹縣鄉道竹22線過去20年以來，是竹北砂石車專用車輛主要行駛路線之一，但隨竹北發展，路線已貫穿市區，且經過多所國中小，已威脅行人安全。竹縣府昨宣布，7月1日起禁行43公噸以下砂石車。
7月1日起，43公噸以下砂石車須改行駛條替代路線，分別為縣道120線竹北市光明六路及光明六路東一、二段，下午5時至7時、晚上10時至隔天上午9時依然禁行；竹北市興隆路一至五段、中華路台1線至東興路120線，上午7時至9時及下午4時至晚上7時禁行。
地方民眾多次陳情要求禁止砂石車通行，竹縣府4月道安會報決議竹22線禁行砂石車。交旅處說，竹22線行經竹北市區段已成熱鬧商業區，人車眾多，且部分路段路幅狹窄，又經過光明國小、成功國中、六家高中，已不適合砂石車行駛。
另外，苗栗台3線大湖鄉栗林國小路段3月調降10公里，議員楊恭林認為局部路段降速宛如陷阱，違規件數翻倍，家中2輛車收到10多張超速罰單，建議統一速限；他說，警方統計1月取締352件、2月402件；3月調降速限後，暴增到784件，超速違規要記點，「我都不知道駕照會不會被吊扣」。
縣警局長陳世煌回應，降速公告上路後，警方宣導並設標誌標線；即日起將加強宣導、滾動檢討，有必要會提報道安會報討論修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言