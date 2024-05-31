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桃園大有梯田公園爆缺失 4遊具暫封閉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市大有梯田生態公園人潮多，但被議員質疑未定期檢驗，恐危害孩童安全。市府工務局坦承缺失，遊樂設施已暫時封閉使用，預計暑假前再開放。本報資料照片
桃園市大有梯田生態公園人潮多，但被議員質疑未定期檢驗，恐危害孩童安全。市府工務局坦承缺失，遊樂設施已暫時封閉使用，預計暑假前再開放。本報資料照片

桃園市熱門特色公園之一、大有梯田生態公園兒童遊戲場，平假日遊戲人潮不斷，但民代發現該公園多處不符合最新的CNS檢驗標準，質疑市府不顧孩童安全，仍開放使用。市府工務局昨坦承，未完成3年1次檢驗，目前已封閉經檢驗有缺失的4項遊具，預計暑假前取得合格報告重新開放。

大有梯田生態公園以原有地形打造生態梯田，復刻昔日農村樣貌環境優美，還有遊戲場、滑索與步道等多元設施，2020年開園以來人氣不俗，不少家長也透過網路分享推薦。

不過，市議員余信憲接獲陳情指城堡遊戲區沒加裝安全網，沒想到會勘後卻發現多達16處需要改善，包含木屋樓出入口及出入樓梯、單華道、枕木通道、攀爬坡及攀爬網開口等都有問題。且2020年檢驗合格，直至今年才重新檢驗，不符衛福部「室外遊具每3年需檢驗一次」規定。

工務局回應，大有梯田生態公園所有遊具都符合2016年的CNS12642檢驗標準，但坦言未依規定在3年完成定期檢驗，今年依據2022年最新版標準CNS12642檢驗時，發現包括兒童遊戲場、磨石子溜滑梯、小溜索及鞦韆等4項遊具有缺失，主因是使用耗材需要更換，目前已經封閉不開放。

市議員李宗豪也說，龜山烏龜公園裡的旋轉盤跟部分遊具的樓梯扶手，也因為不符合CNS12642最新版法規，需要改善。對此，市府養工處指出，早期客製化特色遊具可能不符最新檢驗標準，公園維管單位為各區公所，將請公所落實定期檢驗。

烏龜 生態公園 議員

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